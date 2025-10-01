Katilin yargılandığı dava ertelendi

Haber Merkezi

Elazığ merkeze bağlı Sedeftepe köyünde geçen sene 4 Mayıs’ta kaybolan ve 8 gün sonra cesedi bulunan Dilara Günana’nın faili Volkan Kaplan’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması Elazığ 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, “Kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılanan fail Kaplan, “Suça iştirak” suçundan tutuksuz yargılanan anne ve babasının yanı sıra Dilara’nın ailesi de katıldı.

Kimlik tespitinin ardından konuşan baba Fevzi Günana, kaybolmadan önce konuştuğu kızının Volkan Kaplan’ın ailesiyle birlikte olduğunu söylediğini belirtti. Failin cinayeti tek başına işleyemeyeceğini dile getiren baba Günana, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Ardından konuşan anne Zeycan Günana, failin ailesiyle birlikte kızını katlettiğini belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Günana ailesinin avukatları da yaptıkları savunmada, dinlenen tanıkların beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, “Suça iştirak” suçundan yargılanan aile bireylerinin de tutuklu yargılanmasını talep etti. Duruşma, 5 Kasım’a ertelendi.