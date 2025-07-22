Katilinden kaçmak için şehir şehir dolaşmış

Haber Merkezi

Diyarbakır’da birlikte olduğu 30 yaşındaki C.A. tarafından katledilen 22 yaşındaki İlayda Alkaş’ın annesi Hülya Alkaş, kızıın katilinden kaçmak için Batman’dan İzmir’e, oradan Antalya’ya kadar il il dolaştığını, ancak tehditlerin peşini bırakmadığını söyledi. İlayda’nın 7 ay boyunca şiddet gördüğünü anlatan annesi Alkaş, kızının C.A ile 2024 yılı Ekim ayında tanıştığını ve birlikte yaşamaya başladığını ve şiddete maruz kaldığını anlatı.

Anne Alkaş "Kızım beni arayıp, ‘Ben o evde şiddet görüyorum. Anne lütfen gel, beni kurtar’ dedi. 5 gün kadın sığınma evinde kaldık. 7 ay boyunca kızım o evde hapisteymiş gibi yaşadı. Kızım bana kendisini kurtarmamı, bu şehirden gitmek istediğini söyledi. Taksiyle Batman’a gittik. Batman’dan uçakla İzmir’e gittik. İzmir’de 20 gün kaldık. Sonra kızım dedi ki ‘Anne Antalya’ya gidelim.’ Antalya’da da kaldık. Bunlar sürekli İlayda’yı arayıp, ölümle tehdit ediyorlardı" dedi.

Olay, 15 Temmuz’da Yenişehir ilçesinde meydana gelmişti. İlayda, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.’nın silahlı saldırısına uğramış ve yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan şüpheli C.A’yı ise yakalama çalışmaları sürüyor.

İlayda Alkaş

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MALATYA’DA KADIN CİNAYETİ

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 36 yaşındaki Selda Kaya, evinin bulunduğu mahallede boşandığı erkek G.K. tarafından silahla vurularak katledildi. Olay, dün saat 07.45 sıralarında Hekimhan ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Selda Kaya ile boşandığı G.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucunda G.K., Kaya’yı vurdu. Olayın şüphelisi G.K. yakalanarak gözaltına alındı.