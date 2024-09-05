Katiller adeta ödüllendiriliyor

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Arnavutköy’de boşanma aşamasında olduğu Harun Gül tarafından katledilen Serpil Kartal davasının ilk duruşması bugün Çağlayan’daki İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek. Ağabey Uğur Kartal, BirGün’e yaptığı açıklamada, "Serpil’den sonra 20 gün içinde 5 kadın daha öldürüldü. Katillere ağır cezalar verilmediği için bu cinayetler devam ediyor" dedi.

Serpil Kartal

İstanbul Arnavutköy’de 10 Ağustos’ta 35 yaşındaki Serpil Kartal, boşanma aşamasında olduğu Harun Gül tarafından çocuğunun sünneti için görüşmeye ikna edilerek eve çağırılmıştı. Gül ile Kartal arasında evde tartışma çıkmış; Kartal evden kaçarak uzaklaşmaya çalışırken peşinden koşarak giden Gül, ateşli silahla genç kadını öldürmüştü. Gül’ün ‘eylemi belirli bir plan ve tasarlama kastı altında işlediği belirlenerek eyleminin kadın olan eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuyla ve 6136 Sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan’ yargılanmasına karar verildi.

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Genç kadının ağabeyi Uğur Kartal, kız kardeşinin hunharca katledildiğini belirtti. Kartal, "İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Adalet bu katillere hak ettikleri cezayı verirse bizim yüreğimizin acısı biraz da olsa hafifler. Serpil’den sonra 20 gün içinde 5 kadın cinayeti daha işlendi. Bu cinayetlerin, cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle yaşandığı düşünüyorum. Kadın katillerinin gereken cezayı almasını, Serpil ve onun gibilerin hayatta kalmasını istiyorum. Kadınları katledenlerin hakim karşısına çıktıklarında bir kravatla iyi halden faydalanmalarını anlamak da mümkün değil. Katillerin en ağır cezayla yargılanmasını istiyoruz" dedi.