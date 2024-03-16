Katiller hesap verecek

Adalet Peşinde Aileleri, 6 Şubat depremleri davalarında kusurlu bulunan kamu personellerinin yargılanması talebiyle eylem yaparak “Katiller hesap verecek” dedi.

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçti ancak deprem davalarında kusurlu bulunan kamu görevlilerinin personellerinin yargılanma süreci başlamadı. Maraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden yurttaşların oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri dün Ankara’daki Ulus Meydanı’nda Adalet Nöbeti tutarak sorumlu kamu personellerinin yargılanmasını istedi. Platform üyeleri, yaşadıkları süreci anlatarak adalet mücadelelerini sokaklarda, alanlarda yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Platform üyeleri tarafından yapılan açıklamada, “6 Şubat ve 20 Şubat 2023 tarihlerinde peş peşe meydana gelen depremler büyük bir felakete dönüştü. Depremden önce alınmayan önlemler, yapılmayan denetimler sebebiyle büyük bir yıkım yaşandı. Yaşanan yıkımın ardından basiretsizlik ve özensizlik devam etti ve binaların altında kalan sevdiklerimizi arama ve kurtarma konusunda da yapayalnız bırakıldık. Bu süreçte 50 binden fazla canımız yaşamını yitirdi, yüzbinlerce vatandaşımız yaralandı ve engelli hale geldi, milyonlarca kişi evsiz kaldı” denildi.

SORUMLULARI YARGILAYIN

“1 yıldan uzun süre geçti ama bu yönetememe hali hâlâ devam ediyor” denilen açıklamada şöyle devam edildi: “Halen depremde kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin kayıp olduğu bile bilinmiyor. Yargılamaların çoğu hâlâ soruşturma aşamasında. Soruşturmalar toplumun öfkesini azaltmak amacıyla birkaç müteahhit ve yapı denetim sorumluları üzerinden yürütülüyor. Elbette yıkılan binaları yapan, sevdiklerimizin ölümüne sebep olan müteahhitler ve yapı denetim sorumluları yargılansın. Ancak mevzuatlarımız açık. Binaların yapım aşamasında denetimden, ruhsatlandırmalar sorumlu olan idaredir. Yine afet durumlarında arama kurtarma çalışmalarını yürütmesi gereken idaredir. Ve maalesef ülkemiz idaresi, yaşanan afette hiçbir sorumluluğunu yerine getirmedi. Yeterince denetim yapmadığı, uygun ruhsatlandırmalar yapmadığı için yıkılan binalarda sevdiklerimiz ölüme terk edildi. Tüm süreçten sorumlu olan idare ve idareye bağlı çalışan kamu personelleri iken tek bir kamu personeli bile yargılanmıyor. Soruşturma aşamasındaki dosyalar için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni çıkması bekleniyor. Tüm sorumlular özellikle sorumlu kamu personelleri olası kastla adam öldürmeden yargılansın ve cezalandırılsın. Biz adalet istiyoruz.”

Adalet Peşinde Aileleri yapacakları eylemi Adalet Bakanlığı önünde gerçekleştirecekti ancak valilik, bakanlık önünde eylem yapılmasına izin vermemişti.