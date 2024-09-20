Katiller neden koruma altında?

İstanbul Küçükçekmece’de 8 yıl önce 38 yaşındaki Nurcan Arslan’ı öldüren ve müebbet hapis cezası üç kez Yargıtay tarafından bozulan Abdullah Melih Barış’a mahkemenin ‘iyi hal’ gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası vermesi, gözleri kadın cinayetleri davalarına çevirdi.

Karara tepki gösteren Arslan’ın ailesi, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Nurcan Arslan’ın kız kardeşi Gülcan Arslan, mahkemenin verdiği kararı kabul etmediklerini belirterek, buna itiraz edeceklerini söyledi. ‘‘Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar dosyamızı taşıyacağız" diyen Arslan, üç kez verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay’da bozulmasına anlam veremediklerini, cinayetin tasarlanarak işlendiğinin ortada olduğunu söyledi.

Arslan, şöyle devam etti: ‘‘Kadın cinayetleri her gün artmasına karşın katiller neden korunuyor? Bu cinayetin tasarlandığı bütün belgelerle, kanıtlarla ortada. Bu katil, muhtar ve ruhsatlı tabancası da var. Olay günü Tokat’tan ruhsatsız tabancasıyla geliyor ve cinayeti işliyor. Daha öncesinden de Nurcan’ı aylarca tehdit ediyor. ‘Benimle görüşeceksin, seni son kez göreceğim, beni reddedersen seni öldürürüm, sana zarar veririm, her şekilde benimle görüşeceksin’ diyor. Öldüğüne emin olana kadar da Nurcan’ın başında bekliyor. Tasarladığı o kadar belli ki. 8 yıldır adalet aradık. Hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz.’’