Katiller yargı önüne çıksın

Haber Merkezi

Tahir Elçi dosyasında sanık polislerin beraat kararının onanmasına tepki gösteren Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi Vakfı, "Tahir Elçi’nin katilleri bir an önce yargı önüne çıkarılmalıdır” çağrısı yaptı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015 tarihinde eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesine ilişkin açılan davada polislerin beraat kararının onanmasına tepkiler sürüyor. Elçi davasında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan polisler, Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi hakkında verilen beraat kararına yapılan itiraz, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Ceza Dairesi tarafından "hukuka uygun" bulundu. Dava esastan reddedilerek, kesinleşti.

Karara ilişkin Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi Vakfı, baro binasında açıklama yaptı.

Tahir Elçi Vakfı Başkanı Mahsum Batı, "Sayfalarca yazdık, çizdik, endişelerimizi dile getirmiştik. Bugün bunların nasıl ortaya çıktığını gördük" dedi. Ardından ortak basın metnini okuyan Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, “Dört buçuk yıl süren soruşturmada ciddi bir delil toplanmadığı gibi, olay yerinde güvenlik gerekçe gösterilerek keşif yapılmamıştır” diye konuştu. Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi adına önemli bir tehdit haline gelen bir durumla karşı karşıya olduklarının altını çizen Güleç, “Tahir Elçi'nin mücadelesi, sadece onun değil, tüm toplumun mücadelesidir ve bu mücadele, hiçbir koşulda unutulamayacak, cezasız kalamayacaktır.”