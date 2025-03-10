Katillere geçit yok

Ebru ÇELİK

ABD ve İsrail’in güdümünde Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye’de yaşayan Alevilere yönelik saldırıları sürüyor.

Lazkiye halkının yaşadığı bölgelerde saldırılar sıklaştırılırken, Alevilere yönelik infaz, işkence, kaçırma gibi çok sayıda olayın yaşandığı aktarıldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Mezhep provokasyonu var" diyerek "Orada Alevilerin görmezden gelindiği iddiası insafsızlıktır" ifadelerini kullandı.

İsrail’i protesto etme bahanesiyle siyasal İslamcı, gerici vakıf, dernek ve oluşumlara Galata Köprüsü’nü açan iktidar, Suriye'de yüzlerce Alevinin katliamına karşı İstanbul Şişli'de bulunan Suriye Konsolosluğunun önünde basın açıklaması yapmak isteyen Alevi dernekleri ve yurttaşlara izin vermedi. Lazkiye'deki katliamlarla ilgili açıklama yapılması beklenen Suriye İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölgede yasaklar uygulamaya koyuldu. Bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Bugünün BirGün'ü

Şişli Kaymakamlığından "Gösteri, yürüyüş, eylem" yasağı getirildi. Yasağın gerekçesinde protesto etmek isteyenler için kullanılan “marjinal guruplar” ifadesi de tepki çekti. Konsolosluğa yürümek isteyen yurttaşlar polis barikatını geçemeyince Maçka Demokrasi Parkı'nın girişinde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Yüzlerce alevi yurttaş, "Katil HTŞ işbirlikçi AKP" sloganı attı.

FAİLLERİ ÇETELER

Basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanış sıra sol ve sosyalist partiler de katıldı. Yalıncak Sultan Alevi Kültür Derneği Sevim Yalıncakoğlu'nun okuduğu basın açıklamasında Yalıncakoğlu, "Suriye’de, 8 Aralık 2024’de gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra, Alevilere yönelik sistematik ve bilinçli bir katliam sürüyor! İdlib, Humus, Hama ve Lazkiye kırsalında Alevi köyleri kuşatma altında, halk ölüm tehdidiyle yüz yüze. Camilerden yapılan anonslarla özellikle Alevi halkı hedef gösterilirken, saldırılar doruk noktasına ulaşmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

"Bu bir soykırımdır. Bu zulmün failleri bellidir" diyen Yalıncakoğlu, "Geçici hükümet, onun lideri Colani ve Heyet HTŞ başta olmak üzere El Kaide bağlantılı cihatçı çeteler, yıllardır Alevilere, Hristiyanlara ve farklı inanç gruplarına yönelik katliamlar düzenlemektedir. Suriye’de kurulan geçici hükümet, onun sözde lideri colani ve bu çeteler, Batılı emperyalist güçlerin desteğiyle büyütülmüş, silahlandırılmış ve eğitilmiştir. Suriye’de, Alevi köylerinde, sadece bu çetelerin eli kanlı militanları değil, onları besleyen, onlara lojistik sağlayan, siyasi zemin açan tüm devletler de sorumludur" dedi.

ALEVİLER SUSMAYACAK

"Suriye’deki “güvenli bölge” politikaları, “Esad artıkları söylemleri” aslında Alevileri ve diğer azınlıkları hedef alan bir etnik temizlik planıdır" diyen Yalıncakoğlu açıklamaya şöyle devam etti: "Bölgedeki askeri ve istihbari unsurlar, bu çetelerin hareketlerini desteklemekte, Suriye’nin parçalanmasını derinleştirmektedir. Medya ve uluslararası kurumlar bu katliamları görmezden geliyor, emperyalist propaganda makinesiyle gerçeği çarpıtıyorlar. Alevi halkının yaşadığı zulümden bahsedenler ya susturuluyor ya da kara propagandayla itibarsızlaştırılıyor. Haykırıyoruz!" dedi. Açıklama sonunda Suriye'de katledilen Aleviler için Maçka Parkı'nın girişine siyah çelenk bırakıldı.

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KATLİAMI GÖRMEZDEN GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye’nin Lazkiye bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, eski rejim kalıntılarının da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşumun da Suriye’nin tarihi dönüşümüne set çekemeyeceklerini belirterek, "Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.

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OMUZ OMUZA DİRENİRİZ

Hatay’ın Samandağ ilçesinde de büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Samandağ Alevi Değerleri Derneği, Samandağ Cemevi Derneği, Hatay Alevi Kültür Merkezi ve diğer birçok sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Abdullah Cömert Meydanı’nda bir araya gelen halk, Suriye’deki Alevilere yönelik sistematik saldırılara karşı ortak bir tepki gösterdi.

Protesto sırasında sıkça “Katliama karşı omuz omuza” ve “Katil Culani Suriye’den defol” sloganları atıldı. Katılımcılar, Alevi halkına yönelik gerçekleştirilen katliamlara dikkat çekerek, uluslararası toplumdan bu saldırılara karşı etkin bir müdahale beklediklerini ifade ettiler. Protestoya CHP Hatay Milletvekilleri, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. Samandağ Alevi Değerleri Derneği adına yapılan açıklamada, Suriye’de özellikle Alevilere yönelik sürdürülen katliamların artık bir sistem haline geldiği ve bunun derhal durdurulması gerektiği vurgulandı. Yapılan açıklamada, “Colani çetesini Suriye’ye musallat eden ülkeler, bu katliamın sorumluluğunu taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.