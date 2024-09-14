Katilleri bir sır gibi saklıyorlar

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan ve günler sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Ancak itirafçı dışında cinayete ilişkin başka konuşan yok.

Soruşturma kapsamında 22 şüpheli önceki gün Diyarbakır Adliyesi’ne götürüldü. Narin’in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün de soruşturmada alınan ifadelerde adı geçen Narin Güran’ın amcası Fuat’ın eşi gözaltına alındı ve tutuklu sayısı 10’a yükseldi. Ayrıca Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, anne ve oğlunun tutuklamalarına ‘şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkileri’ gerekçe göstererek şüphelilere yönelik adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını kaydetti. Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Güran, "Suçlu ister kardeşim ister eşim olsun, cezalandırılsın" dedi. Gazetecilere de açıklama yapan Arif Güran ‘‘İlk ifadem de ikinci ifadem de son ifadem de aynıdır. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır" dedi.

Öte yandan Diyarbakır Barosu da soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütülmemesine tepki gösterdi. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren "İlk gün aileden şüphelenilmiş olsa Narin bulunurdu. Dosyaya resmi anlamda müşteki sıfatıyla dahil edilme talebinde bulunduk" dedi.

Narin’in mezarını ziyaret eden bir yurttaş, konulan gelinliği toplayarak yerine okul önlüğü, çanta ve defter bıraktı / DHA

Eren, Narin’in kopan bacağıyla ilgili "Kopan kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmadığını açıklamak istiyorum. O bacağın kesin kopma sebebi raporla açıklanacak" bilgisini paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da adli tıp ve soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi. Öte yandan Narin Güran’ın tutuklu amcası Salim Güran’ın ifadesi dün yeniden alındı.