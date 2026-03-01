Katilleri kim koruyor?

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Hakan Tosun’un İstanbul Esenyurt’ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan savcılık fezlekesi kamuoyunda tartışma yarattı.

Fezlekede yer alan “öldürme kastı yoktur” ifadesine tepki gösteren aile ve yaşam savunucuları, bugün çok sayıda kentte eş zamanlı basın açıklaması düzenleyecek. Aile avukatları, dosyada yer alan delillerin “öldürme kastını” ortaya koyduğunu savundu. Tosun’un ailesi, soruşturmanın şeffaf yürütülmediğini belirtti. Aile, olayın sıradan bir sokak kavgası gibi değerlendirilmesine karşı çıkarak “adaletin eksiksiz işletilmesi” çağrısında bulundu.

Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bizim için kamuoyu oluşturmak hayati bir meseleydi. Eğer insanlar ‘Hakan Tosun’a ne oldu?’ diye sormasaydı bugün hiçbir gerçeğe ulaşamayacaktık. Bu dosya sessizce kapatılacaktı. Hakan’ın adı bir istatistikten ibaret kalacaktı. Başından beri olayı kapatma eğilimi görüyoruz. Süreç hep bu yönde ilerledi. Şimdi savcı dosyayı sürdürüyor ama kimden çekiniliyor, korkuluyor bilmiyoruz. Birçok başlık karartılmaya çalışılıyor. Sorularımızın çoğu hâlâ cevapsız” dedi.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Tosun şöyle devam etti: “Savcı, Adli Tıp raporunu bile yok sayıyor. Bu bizim için kabul edilemez. Bilimsel bir rapor ortadayken bunun görmezden gelinmesi vicdani de hukuki de değil. Biz kardeşimizi kaybettik. Onu geri getiremeyiz ama en azından gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Çok kaygı verici bir süreç yaşıyoruz. Sanki adım adım cezasızlığa doğru gidiliyor. Hakan Tosun dosyası sadece ailemizin meselesi değil. Bu dosya emsal olacak bir dosya. Sokakta, herkesin gözü önünde bir insan öldürülüyor. Bunun ardından ‘öldürme kastı yoktur’, tahrik indirimi, cezasızlık gibi ihtimaller konuşuluyor. Bu çok tehlikeli bir eşik. Eğer burada adalet sağlanmazsa yarın başka insanlar için de aynı kapı aralanacak. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz sadece Hakan için değil, herkes için adalet istiyoruz. Bu ülkede bir insanın hayatının bu kadar kolay değersizleştirilmesini kabul etmiyoruz. Tüm canlılar için adalet istiyoruz. Vicdanın, hukukun ve sağduyunun kazanmasını istiyoruz. Bu işin peşini asla bırakmayacağız.”

***

ORTAK EYLEM

Yaşam savunucuları ve Tosun’un yakınları, bugün saat 14.00’te Türkiye’nin farklı kentlerinde ve Avrupa’da eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyecek.

Açıklamaların yapılacağı bazı noktalar şöyle:

• İstanbul Kadıköy Rıhtım – Atatürk Heykeli önü

• İzmir Alsancak – ÖSYM önü

• Ankara Bakanlıklar – Madenci Heykeli önü

• Muğla Milas Belediye Parkı

• Zonguldak

• Bartın

• Van Hastane 2. Cadde

• Van Erciş Emniyet önü

• Artvin Hopa Parkı

• Antalya Attalos Heykeli önü

• Samsun Elektrik

• Mühendisleri Odası

• Dersim Seyit Rıza Meydanı

• Hatay Antakya

• Didim Kent Meydanı

• Eskişehir Taşbaşı Çarşısı

• Çaycuma

• Ereğli

Avrupa’da ise Fransa Albi Meydanı, Almanya Hildesheim Cemevi ve İngiltere York’ta saat 12.00’de açıklama yapılacak.

***

NE OLMUŞTU?

Esenyurt’ta 10 Ekim 2025 gecesi sokakta saldırıya uğrayan Hakan Tosun, üç gün boyunca yoğun bakımda kalmış, 13 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Tosun’un gece yarısı Esenyurt’ta yürürken iki kişi tarafından saldırıya uğradığı belirlenmişti. Tosun, ağır kafa travması ve beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüş ancak kurtarılamamıştı. Polis saldırıyla bağlantılı olarak 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişiyi gözaltına alarak tutuklamıştı. Ancak hazırlanan savcılık fezlekesi, zanlılara “kasten yaralama sonucu ağırlaşmış netice” suçlaması yöneltilmesini önermişti. Bu suçlama, infazda daha düşük hapis cezası ihtimalini gündeme getirmişti.