Katlanamıyorsan CHP’ye katıl

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında Özel, yeni döneme yönelik mesajlar verdi, milletvekillerine uyarılarda bulundu.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Kürt sorununun çözümü” amacıyla TBMM’de kurulan komisyonun çalışmalarıyla devam eden çözüm süreci ve seçim çalışmaları, toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

CHP Lideri Özgür Özel, milletvekillerini, çözüm sürecine yönelik yapacakları değerlendirmelerde hassas olmaları konusunda uyardı.

Süreç kapsamında TBMM’de kurulan komisyonun üyelerinin dışında, süreçle ilgili medyaya konuşulmaması gerektiğini kaydettiği belirtilen Özel, “Daha sonra düzeltilmesi gereken konuşmalardan uzak durun” dedi. Özel, CHP Meclis Grubu’na, “CHP’nin Kürt sorununu tarihsel tutarlılıkta inkâr etmeyen tek parti” olduğunun kamuoyuna hatırlatılması gerektiğini belirtti.

TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sunulan CHP raporunun, “Demokratikleşme adımlarına yönelik kapsamlı öneriler” sunduğunun altını çizen Özel’in, “Yasal düzenlemelerle ilgili önerilerimizi, kapsamlı bir fikir alışverişinden sonra belirleyeceğiz” dediği bildirildi. Özel’in öte yandan, Doğu ve Güneydoğu kentlerine gerçekleştireceği ziyaretlerin içeriği ile ilgili milletvekillerini bilgilendirdiği dile getirildi.

Kapalı toplantıda öte yandan, 2026 yılına yönelik, “Erken seçim talebini yükseltecek" çalışmalar da ele alındı. CHP milletvekillerinin 81 ile dağılarak, seçim çalışmalarına başlayacağı kaydedildi. CHP kaynakları, CHP’nin 2026 yılını, “Seçim yılı” ilan ettiğini de vurguladı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özel, kapalı toplantıda seçimlerle ilgili şu bilgiyi verdi: “2026’da, iktidarı erken seçim için zorlayacağız. Elimizdeki anketlere göre, ilk seçimde iktidar oluyoruz. Genel seçimlerde milletvekili sayımızı katlayacağız. Bugün seçim olsa İstanbul’daki milletvekili sayımızı 50’ye, toplam milletvekili sayımızı ise 300’e çıkarırız.

Halk kavga edeni izlemeyi sever ama kavga edene oy vermez. Yeni dönemde daha çok sahada olmalıyız. Birlikte hareket ederek iktidara yürümeliyiz. Hepinizi seviyorum.” CHP kaynakları, CHP’nin kapsamlı bir üyelik kampanyası başlattığını da duyurdu.