Katları tek tek dolaşarak ayakkabıları çaldı

Osmaniye’de bir apartmanda kapı önlerinde bulunan ayakkabılardan beğendiklerini çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Osmaniye kent merkezi Alibeyli Mahallesi’nde bulunan site içerisindeki apartmana gelen sırt çantalı bir kadın, asansöre binerek en üst kata çıktı.

Kadın, en üst kattan itibaren başlayarak binadaki tüm katları dolaşarak beğendiği ayakkabıları tek tek topladı.

Kadının beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği torbaya doldurduğu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bina sakinleri sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen vatandaşlar, ayakkabı hırsızını tespit ederek durumu polise haber verdi.