Katledilen Alevi kadınlar için bir araya gelecekler

Haber Merkezi

Alevi kadınların çağrısıyla siyasi parti ve kadın dernekleri temsilcileri bir araya gelerek Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Merkezi’nde Suriye’deki Alevilere yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yapıldı. Açıklama metnine 119 dernek ve kuruluş imza koydu. Alevi kadınlar, Suriye’deki Alevilere yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla 24 Nisan’da Hatay’ın Samandağ ilçesine gideceklerini bildirdi.

Ortak metni Alevi kadınlar adına açıklamayı Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Kadın Sekreteri Rukiye Ercan Kara okudu. Rukiye Ercan Kara, yurttaşlara eyleme katılım çağrısı yaparak “Suriye’de Alevilere yönelik insanlık dışı vahşet, tüm dünyanın gözleri önünde sürdü, hâlâ da sürüyor. Alevilik inancına düşman olan HTŞ, Suriye’de Alevileri katlederek ve yurtlarından kovmaya çalışarak, topyekûn bir yok oluşu hedefliyor. Katledilen canların, susturulan feryatların, kaçırılan kadınların sesi olmak için buluşacağız. Hayatı çalınan kadınlar için çok üzgünüz ama öfkemiz üzüntümüzden büyük. Dersim’in küllerinden, Maraş’ın acısından, Sivas’ın dumanından geçerek geldik. Haktan, adaletten, mazlumdan yana saf tutmaktan vazgeçmeyiz” dedi.

Kara, şöyle devam etti: “Susmuyoruz, unutmuyoruz, affetmiyoruz. Buradayız, tüm kadın yoldaşlarımızla. Geleceği, barışı, özgürlüğü biz inşa edeceğiz.”