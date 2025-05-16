Katledilen Aydın’a adalet borcunuz var

İstanbul Beylükdüzü’nde 2 sene önce Aydın Karay’ı katleden fail Yusuf Türkgenç’in yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Bir zincir markette çalışan 28 yaşındaki Aydın Karay, 2 sene önce müşteri Yusuf Ceyhun Türkgenç ile kasiyer arasında yaşanan tartışmanın ardından saldırıya uğradı. Yusuf Türkgenç kasiyerle tartıştıktan sonra marketten ayrılarak bir bıçak satın aldı ve 10 dakika sonra geri dönerek Karay’ı bıçakladı. Aydın Karay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan, olay yerinden kaçarken gözaltına alındı. Sanığın onlarca suç dosyasının olduğu ve sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı.

Davanın ilk duruşması geçen sene 13 Mart’ta, ikinci duruşması ise bu sene 7 Ocak’ta görüldü. Son duruşmada savcı, Türkgenç’in cezalandırılmasını talep etti. Bugün Türkgenç 3. kez hakim karşına çıkacak. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması olmasını beklediklerini söyleyen Karay ailesi tek isteklerinin adalet olduğunu söyleyerek davaya destek çağrısı yaptı.

ADİL YARGILAMA TALEP EDİYORUZ

Aydın Karay’ın annesi Fatma Karay, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Saldırının kamera kayıtları ve görgü tanıklarının gözleri önünde gerçekleştiğini söyleyen anne Karay şunları söyledi:

“Benim oğlum olayın başında orada bile değilmiş. Oradaki bir çalışanla tartışma yaşıyor ve tehdit ediyor. Bıçak alıyor ve dönüyor, o sırada çocuğu saklıyorlar. Olumu o sırada görüyor ve onun üstüne yürüyor ve saldırıyor. Yaraladıktan sonra bir de vuruyor. Oğlum hastaneye kaldırılıyor ve yaşamını yitiriyor. 2 senedir her şey orada ancak arkasında güçler sebebiyle ceza almadı. Biz iki senedir yasımızı bile yaşayamadık. Hakim ilk duruşmada onların tarafındaydı. Biz reddi hakim talebinde bulununca hakim değişti. Diğer hakime kalsaydı belki de duruşma hiç bitmeyecekti. Bu katil şiddete meyilli biri, suç kayıtları var. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Güçlü, zengin bir aile olması cezasını değiştirmemeli, Halil İbrahim Türkgenç’in oğlu. Olan benim oğluma oldu. Verilmesi gereken ceza ağırlaştırılmış müebbettir. İndirime, istinafa kapalı bir yargılama, adil yargılama istiyorum. Katil görüntülü bile ailesiyle buluşuyor ama ben gidip toprağı okşuyorum, oğlumu öyle seviyorum."