Katledilen aydınlar anılacak

Kültür Sanat Servisi

Sivas Katliamı’nın 31’inci yıldönümü yaklaşırken İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu katledilen 33 aydını anmak üzere 29 Haziran’da bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Katliamı konu alan yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın yaptığı “Çok Kötü Bir Şey Oldu” belgesel filminin gösterimi gerçekleştirilecek.

Ardından Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’nin tanıtımı yapılacak. Etkinlikte ayrıca yönetmenliğini Eylem Şen’in yaptığı Sanal Müze tanıtım filmi ‘Unutulmayan’ da gösterilecek. Etkinlik saat 13.00’te başlayacak.