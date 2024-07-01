Katledilen aydınlar anıldı

Madımak Katliamı’nı konu alan, gazeteci Ümit Kıvanç’ın yönetmenliğini yaptığı “Çok Kötü Bir Şey Oldu” belgeselinin gösterimi ilgiyle karşılandı. Etkinlikte adalet mücadelesinin devam edeceği vurgulandı.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Madımak Katliamı’nın 31’inci yıldönümü yaklaşırken İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu katledilen 33 aydını anmak üzere bir etkinliğe ev sahipliği yaptı

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun yapımcılığında yürütülen Madımak Katliamı Hafıza Merkezi projesi kapsamında çekilen “Çok Kötü Bir Şey Oldu” belgeselinin gösterimi yapıldı.

31 YILDIR ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR

Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşunun ardından etkinlik başladı. Yurttaşlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte ilk olarak Madımak Oteli’nde diri diri yakılan 33 kişinin hayatını anlatan kısa sinevizyon gösterisi yapıldı.

Gösterimin ardından Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Genel Koordinatörü Eylem Şen, Madımak katliamının asıl sorumlusunun “devlet” olduğunu kaydetti. Şen, “31 yıldır devlet Madımak katliamından dolayı özür dilemedi. Devlet suçuyla yüzleşilmediği gibi üstü örtüldü. Bu suçun arkasındaki asıl failler ve kanıtlar örtbas edildi. 31 yıldır adalet arayışımız sürüyor. Bu süreçte yakalananlar oldu, tutuklananlar oldu fakat üzerinden çok bir zaman geçmeden serbest bırakıldı. Davalar ise zaman aşımına uğradı. Biz bu adalet arayışımızı, sonu ne olursa olsun sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.