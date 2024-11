"Katledilen çocukların hesabını soracağız"



İstanbul Feriköy’de önceki gün kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine SOL Parti, EMEP, TİP, CHP, DEM Parti, TKH, TÖP, Kılavuz, Halkevleri, ve Devrim Hareketi’nin ortak çağrısıyla Şişli’de yurttaşlar bir araya geldi.

Pangaltı Metro Çıkışı’nda yapılan açıklamada, “Katledilen çocuk ve kadınların gerçek failleri AKP iktidarıdır” denildi.

"FAİLLERİ İKTİDAR CESARETLENDİRİYOR"

İktidarın politikaları sonucunda ülkede büyük bir güvenlik sorununun yaratıldığı belirtilen açıklamada “Şişli’de kaybolan altı yaşındaki Şirin Elmas Feriköy Mezarlığı’nda ölü bulundu. Failleri korumanızdan alınan cesaretle Narin’i, Leyla’yı ve Şirin’i öldürdüler. Şirin’in ölümü de diğerleri gibi vahşi bir katilin sorumlu olduğu bir eylem değildir; çocuklara karşı işlenen suçların önüne geçilmesi için oluşturulan Lonzarote Sözleşmesi’ni tartışmaya açanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede ortadan kaldıranlar katilleri koruyanlar kollayanlardır” ifadeleri yer aldı.

"MEMLEKETİN HER BİR KÖŞESİNDE MÜCADELE EDECEĞİZ"



Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Çocukları, kadınları aile içi şiddetin öznesi yapmaya çalışan AKP hükümetine teslim olmayacağız. Bu memleketin çocukları sahipsiz değil. Her geçen gün yoksullaştırılan halkın çocuklarını, eğitimsiz, aç ve adaletsiz bırakanlara karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Suç örtmeye çalışan, kadınları ve çocukları, erkek şiddeti karşısında yalnız bırakan, çocukları korumak yerine faili-katili koruyan hükümete, adalete karşı ördüğümüz mücadele devam ediyor. Çocukların takibinin devlet tarafından yapılmaması, çocuk bakımının, gelişiminin sorumluluğunun aile inisiyatifine bırakılması, çocuk koruma sisteminin etkin şekilde işletilmemesi, failleri cesaretlendiriyor, çocuk yaşam alanlarını güvencesizleştiriyor. Altı yaşındaki kız çocuklarının, bebeklerin katledildiği bir Türkiye’yi kabul etmiyoruz. Türkiye’nin her sokağını, her köşesini çocuklar ve kadınlar için güvenli olana kadar mücadelemiz sürecek. Şirin’in ve diğer katledilen çocukların hesabını soracağız.”