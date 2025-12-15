Katledilen İhsan Hacımuratoğlu'nu andıkları için yargılananların duruşması yarın

Trabzon’da faşistler tarafından 29 Ocak 1980’de, 21 yaşındayken katledilen Devrimci Yolcu İhsan Hacımuratoğlu'nun Hopa’daki anmasına katıldığı için yargılanan, aralarında SOL Parti üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 36 kişinin duruşması yarın Hopa Adliyesi’nde görülecek.

SOL Parti Artvin’den davayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“2021 yılında İhsan Hacımuratoğlu’nun katledilişinin 41. yılında yapılan anmaya katıldığı için yöneticilerimizin ve üyelerimizin de içinde olduğu 36 kişi yargılanıyor.

Duruşma yarın sabah 9’da Hopa Adliyesi’nde görülecek. İhsan’ı ve yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmak suç değildir.”

NE OLMUŞTU?

21 yaşındayken katledilen Devrimci Yolcu İhsan Hacımuratoğlu'nun Hopa Başoba Köyü'ndeki anmasına jandarma sert bir şekilde müdahale etmişti. "İhsan'ımız devrimci mücadelemizde yaşayacak! Hopa Halkı" yazan pankartı bahane eden jandarma, plastik mermiler ve coplarla halka müdahale etmiş, müdahale sırasında İhsan Hacımuratoğlu’nun ablası da başından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Anmaya katıldıkları gerekçesiyle aralarında dönemin SOL Parti Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya’nın da olduğu 3 kişi gözaltına alınmış, yaklaşık 10 kişi jandarma tarafından telefonla ifadeye çağırılmıştı.

Gözaltına alınan yurttaşların "terör örgütü propagandası yapmak", "yasadışı pankart açmak", "gösteri ve yürüyüş kanuna mukavemet etmek" ve "görevli polis memuruna görevi yaptırmamak" suçlamalarından ifadeleri alınarak savcılığa çıktıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Aralarında İhsan Hacımuratoğlu’nun aile üyelerinin de bulunduğu 36 kişi hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve çeşitli suçlamalardan dava açılmıştı.