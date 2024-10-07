Katledilen kadınlar anıldı

Kültür Sanat Servisi

Sansür nedeniyle geçen yıl iptal edilen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, "Hikayemiz Birlikte" temasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Saadet Işıl Aksoy ve Başarı Ödülü olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah son günlerde yaşanan kadın katliamlarıyla ilgili konuşma yaptı.

İstanbul’da Semih Çelik tarafından yarım saat arayla katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i anarak başlayan Aksoy, "Türkiye’de yaşanan kadın cinayetleri karşısında inanılmaz bir acıyla bu sahnedeyim. Hepimiz için adalet diliyorum” dedi.