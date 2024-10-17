Katledilen kadınları suçlayan AKP’li Aydemir, bir kadını “ölümle tehdit” etmiş!

Son yıllarda kadın cinayetlerinde yaşanan artışa ilişkin "Bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" diyen bulunan AKP'li meclis üyesi Latif Aydemir'in bir kadını “ölümle tehdit” ettiği ortaya çıktı.

Aydemir ile olan ilişkisini bitirmek isteyen G.A.’nın verdiği ifade ile Aydemir'in kendisine "Seni yaşatmayacağım" dediği kayıtlara geçmiş.

İzmir'de müteahhitlik yapan AKP'li Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısındaki skandal sözleri gündeme oturdu.

Kadın cinayetlerine ilişkin olarak “Öldüren kadar ölenler de suçludur” diyen Aydemir, konuşmasının devamında, "Kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsın. Gözümüzü karakolda açarız" dedi.

ÖLÜM TEHDİDİ

halktv.com.tr'den Dinçer Göçe’nin haberine göre; sözlerinin maksatlı olarak çarpıtıldığını savunan Latif Aydemir'in, 5 yıl önce bir kadının şikâyeti üzerine karakolluk olduğu ortaya çıktı.

İfade tutanaklarına göre; olay 12 Ocak 2019 günü yaşandı. Anılan gün saat 18.00 gibi, Aydemir 7 yıldır birliktelik yaşadığı G. A.'nın evine gitti. Kızı ile yaşayan G. A., anılan olaydan 10 gün kadar önce Latif Aydemir ile olan ilişkisini bitirme kararı aldı.

Aydemir, G. A.'nın evine gittiğinde genç kadın bu durumu açıkladı. G. A., Aydemir'e "Hayatımda yeni birisi var. Seninle görüşmek istemiyorum Yeni görüştüğüm insanla evlenmek istiyorum. Kendime yeni bir hayat kurdum" dedi.

“CANA CAN KANA KAN”

G.A.'nın bu sözlerine Aydemir'in tepkisi "Evlenemezsin. Cana can kana kan. Ben çıktığım davadan hiçbir zaman geri dönmedim. Buna müsaade etmeyeceğim" şeklinde oldu.

Aydemir konuşmasının devamında G. A.'ya yönelik "Seni çok seviyorum" dedikten sonra "Yaşatmayacağım seni. K...k yapma" ifadelerini kullandı.

Halk TV’nin aktardığına göre, G. A., Aydemir'e daha önce de yeni bir hayat kurmak istediğini söylese de değişen bir durum olmadı. Aydemir "O... n lüzumu yok. Beni çığırımdan çıkarma. Daha önce sana hiç el kaldırmadım. Beni buna zorlama. Bundan sonra her gün buradayım" dedi.

G.A. ise bu kişiye "Artık seninle görüşmek istemiyorum. Anla bunu" dedi. G. A.'nın bu sözlerine karşılık "Seni bırakmayacağım. Yarın öğlen gelip seni ve kızını alacağım. Bir günü birlikte geçirelim" dedi ve evden ayrıldı.

AYNI AKŞAM KARAKOLA GİTTİ

Latif Aydemir'in evinden ayrılmasından sonra G. A. soluğu karakolda aldı. G. A., Aydemir ile aralarında geçen konuşmaları birer birer aktardı. G. A. bu kişiden şikâyetçi olduğunu söyledi. Ancak, o esnada ilginç bir şey oldu. G. A. daha karakoldan çıkmadan, bu kişiden şikâyetçi olmadığını söyledi. G. A., bu kişinin kendisini tehdit etmediğini ancak ağır hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

PARA İSTEDİ VERMEDİM TARTIŞMA ÇIKTI

Latif Aydemir ise şüpheli sıfatı ile alınan ifadesinde "Suçlamaları kabul etmiyorum. G. A. isimli bayanı tanırım. Uzun zamandır arkadaşımdır. Bugün (12 Ocak 2019) beni telefonla aradı. Eve çağırması üzerine evine gittim. Ses tonu ve konuşması panikliydi. Eski kocasından kaynaklı bazı sıkıntılardan ve ekonomik sıkıntılardan bahsetti. Yardım edemeyeceğimi söyledim. Bu nedenle, aramızda yüksek sesli bir tartışma yaşandı. Bahsedilen küfür ve hakaretleri etmedim" dedi.