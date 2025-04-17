Katledilen Kibar’ın ilk duruşması yarın

Haber Merkezi

Artvin’in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek amacıyla mücadele ederken Reşit Kibar’ın hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 18 Nisan Cuma günü (yarın) yapılacak.

Dava öncesinde çağrıda bulunan Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Ali Koyuncu, ''3 Eylül sabahı Reşit Kibar’ı kaybettiğimiz yerde, Cankurtaran’dayız. Reşit Kibar için adalet, herkes için adalet demektir. Bu nedenle 18 Nisan saat 09.00’da Artvin Adliyesi’nde buluşuyoruz" dedi.

'BU DAVAYI BİRLİKTE SAVUNALIM'

ANKA’ya konuşan CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ise davaya ilişkin, “Doğasına ve yaşam alanına sahip çıkarken katledilen Reşit Kibar için 18 Nisan 2025 Cuma günü ilk duruşma Artvin Adliyesi’nde görülecek. Gelin, bu davayı birlikte savunalım, birlikte sahiplenelim. Silivri İsyanı’ndan Cankurtaran Direnişi’ne, bu dava bizim. Hep birlikte başaralım” dedi.

Sol Parti Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya, “3 Eylül sabahı Reşit Kibar katledildi. Peki, Reşit Kibar neden katledildi? Çünkü doğasına, ormanına, ağacına sahip çıktı. Şimdi bize düşen görev, bu onurlu mücadeleyi yıllara yaymak ve doğamızı, yaşam alanlarımızı korumak için bir fikir, bir duruş haline getirmek. Tüm Türkiye’yi, tüm yaşam alanı savunucularını; emek ve demokrasiden yana olan tüm mücadele arkadaşlarımızı davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

'YAŞAM ALANI İÇİN BİRLİKTEYİZ'

Artvin Halkevleri Başkanı Uğur Karakuş da duruşma için dayanışma çağrısında bulunarak, ''3 Eylül’de, doğup büyüdüğü yaşam alanı olan Cankurtaran’da mücadele ederken katledilen Reşit Kibar’ın katillerinin ilk duruşması 18 Nisan Cuma günü yapılacak. O gün tüm yaşam ve doğa savunucuları olarak bir araya geleceğiz” derken, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan ise "Tüm dostlarımızı bu önemli davada yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

BirGün’e konuşan avukat Haktan Özkan ise ilk celsede tüm tanıkların dinlenmesini beklediklerini ifade etti. “Daha önce de belirttiğimiz gibi, Fikret Merttürk’ün azmettirici olduğu yönünde ciddi şüphelerimiz var” diyen Özkan, Bu dosyanın soruşturması, Reşit Kibar'ın öldürülmesinden sadece iki gün sonra savcılık tarafından talep edilen gizlilik kararı doğrultusunda yürütüldü. Sulh Ceza Mahkemesi'nin onayıyla alınan bu karar, dosyada 5 ay boyunca geçerli kaldı. Bu süreçte dosyaya erişimimiz tamamen engellendi. Avukatlar olarak bilgi ve belge taleplerimiz gizlilik kararı gerekçesiyle reddedildi. Kararın kaldırılmasına ilişkin taleplerimiz de savcılık tarafından kabul edilmedi” ifadelerini kullandı.

5 ay boyunca gizli şekilde yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, bölgede proje yürüten şirketin sorumluluğuna dair herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediğini gördüklerini belirten Özkan şöyle konuştu: “Oysa biz olayın en başından itibaren şirketin ve bürokrasinin bu cinayette sorumluluğu olabileceğini, faillerin şirketle ve şirketin de bürokrasiyle olan ilişkilerinin araştırılması gerektiğini ifade etmiştik. Ancak iddianamede yalnızca Muhammed Ustabaş ve Fikret Merttürk’ün münferit bir saldırısı varmış gibi bir izlenim yaratılmakta. Adaletin gerçekten tecelli edebilmesi için tüm demokratik kitle örgütlerini, çevre ve hukuk örgütlerini, basını ve kamuoyunu dosyayı takip etmeye davet ediyoruz. 18 Nisan Cuma günü saat 09.00’da Artvin Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak ilk celseye tüm ilgilileri bekliyoruz.”