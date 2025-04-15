Katledilen Sinem için adalet yürüyüşü

Haber Merkezi

Çatalca'da öldürülen 27 yaşındaki Sinem Çeşim için dün yürüyüş düzenledi. Adliye önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen kalabalık arasında bulunan anne baba, kızları için adalet çağrısında bulundu. Anne Sultan Çeşim, ‘‘Kızımın katilini bulunup içeri atılmasını istiyorum" dedi. Baba Hasan Çeşim ise ‘‘Bu şahsın 9 ay önce yakalama kararı çıktı. Şahıs elini kolunu sallayarak geziyor. Bu şahıs nerede geziyor, ne yapıyor, bu adamın yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Ailenin avukatı Murat Akbaş ise "9 aydır arama ve yakalama kararı olan bir kişi tarafından 9 Nisan'da katledildi. Kadın cinayetine kurban oldu kendisi. Katil kayıp, henüz kendisine ulaşılabilmiş değil. Kolluğun bu yönde çalışmalarını artırmasını ve bir an önce şüphelinin yakalanmasını talep ediyoruz" dedi. Olay 9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Binkılıç'ta bulunan bir villada meydana gelmişti.

İddiaya göre Çeşim, buluştuğu M.T adlı erkekten ayrılmak istediğini söyleyince aralarında tartışma çıkmıştı. Bunun üzerine şüpheli M.T., Çeşim'i bıçaklamıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Çeşim'in cenazesi Yakacık Pir Sultan Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik’te toprağa verilmişti.

BİR GÜNDE 2 CİNAYET

Afyonkarahisar’da E.K. adlı erkek, dün boşanma aşamasında olduğu ve tartıştığı 34 yaşındaki Şerife Karataş’ı tabancayla vurup intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Şerife Karataş yaşamını yitirdi. E.K.’nin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak Köyünde Hazal M, evli olduğu Emre M. tarafından öldürüldü.