Katledilişinin 13’üncü yılında Berkin'in annesi Gülsüm Elvan: ''Bu ülkenin çocukları için mücadele edeceğiz''

Gezi Direnişi’nde polisin gaz kapsülüyle katledilen Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, oğlunun hayallerinin peşinden gittiğini belirterek, adalet talebini yineledi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim semtinde bulunan Gezi Parkı’nda ağaç kıyımına karşı 28 Mayıs 2013’te başlatılan Gezi Direnişi, tüm ülke geneline yayıldı.

Gezi Direnişi eylemlerine polisin sert müdahalesi nedeniyle en az 8 yurttaş yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden biri de 13 yaşındaki Berkin Elvan’dı.

Berkin Elvan, eylemler sürerken 16 Haziran 2013’te polisin gaz kapsülüyle başından darbe aldı.

Ağır yaralanan Berkin Elvan, 269 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini 11 Mart 2014'te kaybetti. Berkin Elvan’ın katledilmesi dosyasında 18 polis yargılanırken, sadece polis Fatih Dalgalı "kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğu" gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Berkin Elvan’ın 13’üncü ölüm yıldönümünde MA'ya konuşan annesi Gülsüm Elvan, tüm sorumluların yargılanmasını istedi.

Berkin’in hiçbir anısını unutmadığını anlatan Gülsüm Elvan, “Sabah işe giderken sanki yanımda birlikte yürüyormuşuz gibi hissediyorum. Berkin’in yokluğunu kabullenemiyorum. Onun hayallerini, düşünüyorum. Her hali gözümün önünde, her şekilde onu hatırlıyorum” dedi.

“ADALETTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen anne Gülsüm Elvan, “Çağlayan ve Bakırköy adliyelerine gittiğinizde oralarda hep kilitli odalar varmış gibi düşünüyorum. Kilitli kapıları açıyoruz. Biraz aralanıyor. Tekrar yüzümüze kapatılıyor. Ama adaletten vazgeçmeyeceğiz. İllaki o kapılar açılacak. Bunu da kimseye bel bağlamadan kendi mücadelemizle, toplum birlikte mücadele edersek Alevi’si, Sünni’si, Kürt’ü, Laz’ı değil, kardeşçe burada mücadele edersek biz ancak o zaman adaleti görürüz. O adaleti biz sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“DİRENİŞİN ADI ÖRNEĞİ OLDU”

Berkin’in gençler için direnişin ve umudun örneği olduğunu söyleyen Gülsüm Elvan, Berkin’in Roboski Katliamı’nda yaşamını yitiren çocuklar için üzüldüğünü hatırlattı. “Berkin ‘Anne küçücük çocuklar, birkaçı benim yaşımda’ diyordu” diyen Gülsüm Elvan, “Kendisi de küçüktü. Onlar için ve Van Depremi için birçok şey yaptı. Elinden geldiği kadarıyla kitaplar toplamaya çalışıyordu ve bir kalemi vardı onu verdi. Berkin dedi ki: ‘Bakın ben direniyorum siz de direnin’ Berkin kimleri birleştirmedi ki” diye konuştu. Gülsüm Elvan, Türkiye’de direnen herkesi birer Berkin olarak gördüğünün altını çizerek, direnişlerinin destekçisi olduğunu vurguladı.

En çok zorlandığı şeyin 13 yıldır suçluların yargılanmaması olduğunu ifade eden Gülsüm Elvan, “Ben oğluma sarılamıyorum. Ben oğlumu koklayamıyorum. O çok canımı acıtıyor. Bizim avukatlarımızın da hepsi içeridedir. Şu anda aldığı ceza üst mahkemededir. Ben yıllardan beri ‘emri ben verdim’ diyen kişiden tutun İçişleri Bakanına, o dönemin emniyet müdürü, İstanbul Valisi’ne kadar hepsiyle mücadele ediyorum. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Onlara karşı tabi ki mücadelem devam edecek” dedi.

“ÇOCUKLARIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN”

Gezi tutsakları, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve AKP’ye karşı olanların tümünün cezaevlerine konulduğunu dile getiren Gülsüm Elvan, yargının bağımsız olmadığını vurguladı. Gülsüm Elvan, “Akın Gürlek ‘bağımsız yargı’ diyor. Akın bey, bu ülkede bağımsız yargı yok. Kusura bakma. Tam bağımsız yargı varsa bırakın yargı yargılama yapsın. Adalet nerede? Sokak ortasında çocukları ve kadınları öldüren katiler serbest. Hakan Tosun’un da aynı şekilde. Kaç yıldır Gülistan'ın annesi isyan etti. Ama hala Gülistan yok. Diyarbakır'da öldürülen Ceylan da Uğur Kaymaz da Rojin de benim için aynıdır. Biz hiçbir şekilde hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz. Biz hepsi için de mücadele edeceğiz. Çocukların üzerinden elinizi çekin” diye belirtti.

“CUMARTESİ ANNELERİ’NDEN ÇOK GÜÇ ALDIM”

Toplumun tüm kesimlerinden destek aldığını ve özellikle Cumartesi Anneleri’nden büyük güç aldığını sözlerine ekleyen Gülsüm Elvan, “Hanife anne Berkin’in mezarında yanıma geldiğinde onun yanında ağlamaktan utanıyorum. Çünkü onun çocuğunun bir mezarı bile yok. Hanife anne, Emine anne Metin Göktepe’nin annesi bunlardan güç aldım. Kaybettiğimiz bütün anneleri saygıyla anıyorum” diye belirtti.

“ADALET İSTİYORUZ”

Gülsüm Elvan, oğlunun hayallerinin peşinden gittiğini belirtti. Gülsüm Elvan, “Berkin’in hayali okumaktı. O yüzden ben de okuyorum. Ehliyetti birlikte çıkarmaktı, ehliyete de gidiyorum. İlk hayallerimiz buydu. Hayallerinin peşinden koşuyorum. Buradan gençlere sesleniyorum: Biz yine Taksim'de olacağız. Gençler, çocuklar umudu yitirmeyin, umuda sarılın. Er ya da geç üniversitelerinizde alacaksınız, kazanacaksınız. Bu topraklar sizindir, gelecek sizindir. Geleceğiniz için mücadele edin” dedi.

Adalet Bakanı Gürlek’e seslenen Gülsüm Elvan, “Akın Gürlek, Can Atalayları cezaevine koyduğun gibi ‘Çıkart, artık yeter’ diyoruz. Ebru Timtik bu adalet için bedenini ortaya koydu. Bu avukatlara, topluma kulak ver. Biz adalet diyoruz” çağrısında bulundu.