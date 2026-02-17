Katledilmesinin üzerinden 11 yıl geçti: Gazeteci Nuh Köklü, Kadıköy'de anıldı

Gazeteci Nuh Köklü’nün Kadıköy’de camına kartopu attığı gerekçesiyle bir esnaf tarafından öldürülmesinin üzerinden 11 yıl geçti. Dostları ve meslektaşları, Köklü için İstanbul Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'nde anma düzenledi.

Anmaya Köklü'nün arkadaşlarının yanı sıra meslektaşları da katıldı. Burada konuşma yapan Nuh Köklü'nün üniversite arkadaşı Alper Taş, şunları kaydetti:

"Nuh çok özel biriydi. Neşesini özledik... Yaşama sevincini özledik... Anarşist ruhunu özledik. Dostlarına, arkadaşlarına çok sahip çıkardı. Gözünü budaktan esirgemezdi. Dostları ve arkadaşları için hiçbir şey düşünmezdi. Bu zihniyeti, bu nefreti, bu kötülüğü, bu faşizmi yaratan zihniyeti yeneceğiz. Yaşamı insandan yana, emekten yana, doğadan yana özgürleştireceğiz. Nuh'un düşüncesi buydu. Nuh, belki bedenen aramızda yok ama hepimizin anılarında, fikirlerinde var. Hepimizin dünyasında var, hepimizin kalbinde var. Nuh gerçekten sonsuzluğa gitti, o sonsuzluk içerisinde kalbimizin en güzel yerinde yerini aldı. Biz arkadaşları olarak sadece öldüğü gün, 17 Şubat günü burada anmakla yetinmemek istiyoruz. Onun adını daha kalıcı bir hale getirmek için düşüncelere sahibiz. Örneğin Nuh Köklü adına bir genç gazeteciler ödülü yapabiliriz. Çünkü Nuh Köklü gazeteciydi. Biz üniversitede çok köklü bir gazetecilik eğitimi almadık. Nuh hayatın içinde gazetecilik yaptı, hayatı yazdı, gerçekleri yazdı. Devrimci bir gazeteci olarak aramızdan ayrıldı. Bizim dönem 84-85 üniversite gençlik hareketinin büyüdüğü bir dönemdi. Nuh Köklü bu mücadelenin aynı zamanda bir militanıydı. Bu memleketin bir 68'i var doğrudur, 78'i var, doğrudur. Ama 84-85'te başlayan, 89'da zirveye ulaşan bir üniversite gençlik hareketi de vardı. O tarihin önemli bir ismiydi Nuh. Sevgiyle, saygıyla, anısına hürmetle..."

Üniversite arkadaşı ve eski eşi Nuh Köklü için burada bir konuşma yapan gazeteci yazar Sibel Köklü de "Nuh'un öldürülmesi siyasetten bağımsız değildi. Esnaf polisi çağırabilirdi çağırmadı. Kendisi müdahale etmeyi uygun bulduğunu söyledi mahkemede. Çünkü esnaf gerektiğinde Alperendir denmişti" diyerek cinayete ve ülkedeki nefret ve şiddet iklimine tepki gösterdi. Suçluların dışarıda masumların ise içeride ve mezarda olduğunu ifade eden Sibel Köklü, "Bir sonraki afta çıkar mı endişesi taşıyorum" diye konuştu.

Köklü'nün arkadaşı gazeteci Semra Kardeşoğlu ise "Yaşanan tüm haksızlıklara adaletsizliklere ve örgütlü kötülüğe karşı bu ülkede iyilikten ve adaletten yana olan insanlar hep var oldu, var olacak. Nuh Köklü doğru bulmadığı hiçbir şeye boyun eğmedi, karşı durdu. Onun yaşama sevinci, haksızlığa karşı duruşuna sahip çıkmaya çalışacağız" dedi.

NUH KÖKLÜ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Nuh Köklü 17 Şubat 2015’te, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi Karakolhane Caddesi’nde sokakta arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başladı. Bu sırada atılan kartoplarından biri sokaktaki aktarın vitrin camına isabet etti. Duruma sinirlenerek dışarı çıkan iş yeri sahibi Serkan Azizoğlu ile Nuh Köklü ve arkadaşları arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında dükkana giren Serkan Azizoğlu bu defa elinde bıçakla dışarı çıkıp Nuh Köklü’yü göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nuh Köklü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serkan Azizoğlu, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.