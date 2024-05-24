Katletmeyin, yaşatın

Yaşam hakkı savunucuları AKP tarafından Meclis’e sunulması planlanan hayvan düşmanı yasa teklifine tepki gösterdi: Yerel ve merkezi yönetimlerin yapmadıkları için ortaya çıkan tabloyu köpeklere atamazsınız.

Yusuf İRİS

AKP tarafından Meclis’e sunulan ve hayvanları ‘uyutma’ adlı altında öldürmeyi hedefleyen yasa teklifine karşı tepkiler büyüyor. Dün İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya’da teklife karşı açıklamalar yapılırken Türkiye Barolar Birliği’nden de tepki geldi.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nin çağrısıyla hayvan hakları savunucuları İstanbul Beşiktaş’ta toplandı. Yurttaşlar "hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük", "toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin" ve "uyutmak demek, cinayet demek" sloganları atarak yasa teklifine tepki gösterdi.

Açıklamayı inisiyatif adına Öykü Yağcı okudu. Yağcı şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı, AKP, iktidarın küçük ortakları olan gerici siyasi partiler ve Tarım Bakanlığı tarafından öne sürülen ‘tecrit ve katliam odaklı’ yasa tasarısına karşı, sokakta yaşayan köpekleri, yani mahalle sakinlerimizi savunmak için buradayız, tek bedeniz. ‘Uyutma, Avrupa Modeli ve ötenazi’ gibi yumuşatılmış ifadelerle sokak köpeklerinin hapsedilip öldürülmesine karşı hayvanların yalnız olmadıklarını, TBBM, Tarım Komisyonu’nda görüşülecek yasa teklifi bir ölüm fermanıdır.

“Yıllardır ismini hak etmeyen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun “kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat” ilkesini temel alan 6. maddesini delmek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı’yla ve iktidar partisiyle -tabiri caizse- “daimi bir mücadele içindeyiz” diyen Yağcı “Hayvanları ve haklarını korumakla yükümlü olanlar, bizzat onları yok etmeye ve suç işlemeye devam ediyor! Halkın oylarıyla seçilmiş vekiller, bizi kutuplaştırırken halkın hassas dengelerini bozmaya devam ediyor!” ifadelerini kullandı.

Yağcı hayvan hakları konusunda yaşanan sorunları ise şöyle sıraladı:

Hissiz birer eşyaymış gibi, hayvanların kataloglardan, internetten, merdiven altından yasal ve yasadışı üretimine, satışına ve ticaretine izin verip hayvan terk etme fiillerine caydırıcı cezalar getirmeyen yasa yapıcıların sorumluluğunu köpeklere yıkamazsınız.

Barınaktan hayvan sahiplendirme bilincini aşılamayan, hayvanlarla beraber yaşamanın yükümlülükleri konusunda sistemli bir şekilde farkındalık ve eğitim çalışmaları yapmayan yerel ve merkezi yönetimlerin yükünü köpeklere atamazsınız.

Halihazırda yasalara aykırı şekilde işleyen dev “toplama merkezlerinin” ihalelerine ve inşaatlarına halkın vergileriyle binlerce dolar harcayan ve bu tesisleri “ölüm kampları” şeklinde kullanan belediye başkanlarının rant hırslarını köpeklerden çıkaramazsınız.

Hayvana zulmedenlere “yatarı olmayan, ertelenebilen, iyi hal indirimi uygulanan ve para cezasına çevrilebilen” caydırıcılıktan uzak göstermelik hapis cezalarını, “devrim gibi yasal düzenleme” güzellemesiyle sunan vekilleri, katilleri aramıza salan cezasızlık sistemini köpeklere karşı kullanamazsınız.

Açıklamanın ardından, Türkiye'deki "tüm yaşam savunucularını, dostlarımızla paylaştığımız sokaklarda varlık göstererek diğer il ve ilçelerde" direniş ve eylemler başlatacaklarını ifade ettiler.

KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ

Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada ise şunlar denildi: “Sokak hayvanları popülasyonu bir problem teşkil ediyorsa bu sorunun çözümü yetkili tüm kurumların eş zamanlı olarak yürüteceği bir kısırlaştırma ve rehabilitasyon seferberliğidir. Bunun için semtlere ve özellikle kırsal bölgelere kısırlaştırma merkezlerinin kurulması gerekli ve yeterlidir. Kısırlaştırma ile birlikte mutlaka uygulanması gerekli bir başka husus da evcil hayvanların üretim ve satışına yasak getirilmesi ve sahiplendiği hayvanı sokağa terk edenlere ağır idari yaptırımlar uygulanmasıdır.”