Katliam 250 gündür devam ediyor: Gazze'de can kaybı 37 bin 202'ye yükseldi!

İsrail'in 250 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 202'ye çıktı. Son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 38 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 37 bin 202'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 250 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

SON 24 SAATTE 38 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 38 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 100 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 202'ye, yaralı sayısının 84 bin 932'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.