Katliam 302. gününde: Gazze'de can kaybı 39 bin 550'ye çıktı

İsrail'in 302 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 550'ye çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 31 Filistinli öldü, 62 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 550'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 302 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

SON 24 SAATTE 62 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 62 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 550'ye çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 91 bin 280'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.