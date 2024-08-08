Katliam 307'nci gününde: Gazze'de can kaybı 39 bin 699’a yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 699’a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi’nde 307 gündür sivilleri hedef alıyor. Bölgede Filistinlileri katleden İsrail güçleri saldırılarını sürdürürken, bilanço da ağırlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail tarafından gerçekleştirilen 4 saldırıda 22 sivilin hayatını kaybettiğini, 77 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 39 bin 699’a, yaralı sayısının ise 91 bin 722’ye yükseldiği ifade edildi.