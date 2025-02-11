Katliam 471 gündür devam ediyor: Gazze'de can kaybı 48 bin 219'a yükseldi!

İsrail'in 471 gün aralıksız devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 8'i enkaz altından çıkarılan 11 Filistinlinin cansız bedeni hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 22. gününde İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 11 kişinin cansız bedeni ile 10 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 219'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 665'e çıktı.