Katliam davasında karar yine çıkmadı

Emek Servisi

21 Ocak 2019 tarihinde kaçak yakıt transferi yaptırılan M/T Candy ve M/T Maestro gemilerinin patlaması sonucu 20 denizcinin iş cinayetinde hayatını kaybetmesine ilişkin davada, 14'üncü duruşma dün görüldü. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava, 28 Şubat 2025 tarihine ertelendi. İşverenler ve armatörler ise hala serbest.

20 işçinin ölümüne neden olan katliamda sorumlu olan armatörler, resmi belgelerde kendilerini yüklenici acente olarak gösterdi. Mahkeme süreci, denizciliğe dair teorik bilgileri yorumlamadaki eksiklik nedeniyle de uzadı. Hayatını kaybeden denizcilerin yakınları 2019'dan beri adalet sağlanması için mücadele veriyor.

SORUMLULAR SERBEST

21 Ocak 2019'da Candy ve Maestro gemilerinde çalışan işçiler, Kerç Boğazı açıklarında GPS'leri kapalı biçimde, emniyet önlemleri alınmadan, kalitesiz ve delik hortumlarla kaçak LPG transferine zorlandı. Transfer sırasında patlama meydana geldi. İki gemide bulunan 32 deniz işçisinden 10'u yangında yaşamını yitirdi. 10 işçi ise yanan giysilerini söndürmek için atladıkları denizde kayboldu. Bedenine ulaşılamayan işçilerin ölüm karinesi altında yaşamını yitirdiği varsayıldı. Söz konusu gemilerin daha önceki liman denetimlerinde teknik yetersizlik, yangınla mücadele ekipmanlarının çalışmaması gibi birçok nedenden ötürü tutuklandığı ve liman kontrol standartlarına uymayan 104 maddenin listelendiği ortaya çıktı.

Milenyum Denizcilik Management şirketi yetkilileri Ayhan Özbey, Erkan Düzgören ve ağabeyi Serkan Düzgören, Mehmet Erdem Erimez, Özgür Erkoç ve Yakup Keskin hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İki geminin kaptanları da yargılanırken gemi sahipleri ise dava sürecinde tespit dahi edilmedi. Yakınlarını kaybeden ve 5 yıldır adalet mücadelesi veren ailelerin şirketten tazminat tahsil etmesi de engellendi.