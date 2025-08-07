Katliam davasında soruşturma engel

10 Ekim Katliamı’na ilişkin Bölge İdare Mahkemesi Gaziantep Emniyeti’nin ihmallerine dair soruşturmanın kapatılmasını hukuka aykırı bulmasının ardından Valiliğe iade edilen dosyada dönemin yetkililerine ilişkin yine soruşturma izni verilmedi.

IŞİD’in bombalı saldırısında 104 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’na ilişkin davada, avukatların Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkındaki suç duyuruları üzerine valilik tarafından soruşturma izni verilmemiş, buna dayalı olarak da suç duyuruları takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Valiliğin soruşturma izni verilmemesi kararının ardından avukatlar tarafından Bölge İdare Mahkemesine taşınan davada karar çıktı. Karara göre katliamda ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlilerinin tespit edilerek yeniden inceleme yapılması için dosya Gaziantep Valiliğine gönderildi. Ancak valilik dönemin Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı olan görevli, Gaziantep TEM Şube müdürü ve Gaziantep TEM şube müdür vekilleri hakkında yine soruşturmaya izni vermedi.