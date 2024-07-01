Katliam durana kadar direneceğiz

Haber Merkezi

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi’nin, iktidarın sokakta yaşayan hayvanların uyutularak öldürülmesine dair hazırlık yaptığı yasa teklifine karşı Çankaya Belediyesi önündeki eylemi 38’inci gününde devam etti.

Açıklamada konuşan Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Güliz Gündüz, “Toplama kamplarında hayvanlara nasıl işkenceler yapıldığını gördük. Köpeklere kumpas kurup yandaş medyanız ve beslediğiniz trollerinizle nefret politikasını nasıl arttırdığınızı gördük. Sizler de bizlerin vazgeçemediğini vazgeçmeyeceğimizi gördünüz! İstanbul, Ankara, Alanya, İzmir, Çanakkale ve daha sayamadığımız şehirlerde devam eden direnişlerde kaç kişi olduğumuzu sayabildiniz mi? Sayamazsınız! Biz bir kedinin ya da köpeğin gözlerinin içine bakan insanlarız. Ne anlatmak istediklerini gören, duyan insanlarız ve birbirimizden hiçbir farkımız olmadığını gayet iyi biliyoruz. Bunu size öğreteceğiz. Hayvan cinayetleri durdurulana ve katiller failler ceza alana kadar alanlardayız!” ifadelerini kullandı.