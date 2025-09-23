Katliam durmuyor: Gazze'de can kaybı 65 bin 382'ye yükseldi!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 65 bin 382'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Buna göre İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 65 bin 382'ye ulaştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

