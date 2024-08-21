"Katliam hükmü bitene kadar eylemdeyiz"

Bahar GÖNÜL

Edirne Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ile birlikte Bir El Bir Nefes Derneği, 22 Dost Eli Derneği Edirne Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, 25 gündür kentin Saraçlar Caddesi’nde sokak hayvanlarına yönelik katliam yasasına karşı eylemlerini sürdürüyor.

TBMM Genel Kurulu’ndan geçen sokak hayvanlarının katledilmesine yönelik kanun teklifine karşı 28 Temmuz günü başlattıkları yürüyüşe oturma eylemiyle devam eden aktivistler, 10 gündür de imza kampanyası yürütüyorlar.

Yasanın şiddet getireceğini vurgulayan Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Bir El Bir Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, “Hem insan sağlığını hem hayvanların yaşamını koruyabileceğimiz bir yasa mutlaka hazırlanabilir” dedi.

ASIL SORUN KIRSALDA

Aydın, katliam getirecek bu yasada hayvan üretimiyle ilgili hiçbir önlem alınmadığını belirtirken asıl sorunun kırsalda olduğuna da değindi.

Aydın, “‘Yaşam İçin Adalet Nöbeti’ adı altında yapılan bu eylemde yaşam hakkını savunan herkesi aramızda görmek istiyoruz. Bu yasaya toplumun vicdan sahibi her kesiminin Hayır demesini ve şehirlerinde örgütlenerek sürdürmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aydın, “Sokaktaki köpek popülasyonunu aslında belki de bundan 3-4 sene sonra 4 katına çıkaracak bir durum yaratacak bu yasa. Yasada üretimi durdurmakla ilgili hiçbir şey yok. Türkiye’de 30 bin küsur petshop var kayıtlı. Bunlardan her ay bir köpeğin terkedildiğini varsayarsak zaten ülkeye her ay 30 bin köpek terkediliyor demektir. Zaten önünü alamayacaklar ki bu evlerdeki kaçak üretilen hayvanları saymıyorum bile. Bununla ilgili, yasada hiçbir şey yapmamışlar” ifadelerini kullandı.

Kısırlaştırma merkezleri kurulmasını söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

“Kısırlaştırma merkezleri kuralım, kısırlaştırma seferberliği yapalım. Asıl sorun bakımevleri olan il merkezlerinde, ilçe merkezlerinde değil. Asıl sorun kırsalda diyoruz senelerdir. Ama kırsal için hiçbir çözüm olmamış. Barınak kapasiteleri zaten yetersiz. Kendi beyanlarında var, 4 milyon dedikleri sokak hayvanlarını 105 bin kapasiteli 322 bakımevinde nasıl tutabilirler? Mümkün değil. Bu yasa şiddet doğuracak, bu yasa katliam getirecek.”

“MAKAM ODALARINDA MI AĞIRLANACAK?”

Bakımevi yetersizliği olduğunun altını çizen Aydın, insan sağlığının da hayvan yaşamının da korunabileceğini söyledi.

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“2028’ kadar nüfusu 25 bin üstü belediyeler bakımevi kurma zorunluluğu getirilmiş. 25 bin altı yine bakımevi kuramayacak. Oradaki hayvanlar ne olacak? Belediye başkanlarının makam odalarında mı ağırlayacaklar bu köpekleri? Hayvanlar ne yazık ki alınacaklar bakımevi olmayan her ilçede ya öldürülecekler ya da dağ bayıra atılacak. Hem insan sağlığını hem hayvanların yaşamını koruyabileceğimiz daha insancıl ve daha bilimsel bir yasa mutlaka hazırlanabilir.”

Öte yandan katliam yasası hükümsüz kılınana kadar eylemin devam edeceğini ifade eden Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir ise “Kentli sokak hayvanlarının katledilmesine, barınağa hapsedilmelerine itiraz ediyor. İmza kampanyasına destek oluyorlar. Aktivistler, dernekler net bir şekilde bu yasa hükümsüz kılınana kadar eylemi devam ettireceklerini ifade ediyorlar” dedi.