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Katliam sürüyor: Gazze'de can kaybı 44 bine dayandı!

İsrail'in 404 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 712'ye çıktı. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 47 kişi öldü, 182 kişi yaralandı.

Dünya
  • 13.11.2024 14:49
  • Giriş: 13.11.2024 14:49
  • Güncelleme: 13.11.2024 14:53
Kaynak: AA
Katliam sürüyor: Gazze'de can kaybı 44 bine dayandı!
Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 43 bin 712'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 404 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 47 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 712'ye, yaralı sayısının da 103 bin 258'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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