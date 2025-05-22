Katliam sürüyor: Gazze'de can kaybı 53 bin 762'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 53 bin 762'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor / AA

SON 24 SAATTE HASTANELERE 107 ÖLÜ GETİRİLDİ

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3'ü enkaz altından çıkarılmak üzere 107 ölü ve 247 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 613 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 bin 156 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 762'ye, yaralıların sayısının da 122 bin 197'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.