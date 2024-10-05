Katliam sürüyor: Gazze’de can kaybı 42 bine dayandı!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 825’e, yaralıların sayısı ise 96 bin 910’a yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana işgal altına aldığı Gazze'deki katliamlarına devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail’in saldırılarının 1. yılının dolmasına 2 gün kalırken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı toplam 41 bin 825’e, yaralıların sayısı 96 bin 910’a yükseldi.