Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Katliam sürüyor: Gazze’de can kaybı 42 bine dayandı!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bine dayandı. Yaralıların sayısı ise 96 bin 910’a yükseldi.

Dünya
  • 05.10.2024 12:07
  • Giriş: 05.10.2024 12:07
  • Güncelleme: 05.10.2024 12:11
Kaynak: İHA
Katliam sürüyor: Gazze’de can kaybı 42 bine dayandı!
Fotoğraf: AA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 825’e, yaralıların sayısı ise 96 bin 910’a yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana işgal altına aldığı Gazze'deki katliamlarına devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail’in saldırılarının 1. yılının dolmasına 2 gün kalırken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı toplam 41 bin 825’e, yaralıların sayısı 96 bin 910’a yükseldi.

BirGün'e Abone Ol