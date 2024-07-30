'Katliam' teklifi Meclis'te kabul edildi: Hangi parti ne oy verdi, kaç vekil oylamaya katılmadı?

Sokak hayvanlarını katledeceği gerekçesiyle eleştirilen kanun teklifi 273 vekilin 'evet' oyu kullanması ile kabul edildi. 'Evet' oyu kullananları AKP ve MHP milletvekilleri oluşturdu. AKP-MHP'de toplam 41, CHP'de 4, DEM Parti'de 22, İYİ Parti'de 6 vekil oylamaya katılmadı.

Sokak hayvanlarının katledileceği gerekçesiyle tepki gösterilen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin oylanmasından önce yaptığı konuşmada, Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile gireceğini belirtti.

Teklifin yasalaşmasının ardından, TBMM Genel Kurulu tatile girdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

273 'EVET' OYU İLE KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada hangi partinin ne oy verdiği ve katılım sayısı merak konusu oldu.

Buna göre sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi 273 'evet' oyu ile kabul edildi. 224 milletvekili 'ret' oyu kullanırken, 95 milletvekili oylamaya katılmadı.

Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine partilerin katılım sayısı ve oyları şöyle oldu:

KABUL RET ÇEKİMSER KATILMAYAN AKP 244 - - 20 MHP 29 - - 21 CHP - 123 - 4 İYİ Parti - 26 - 6 DEM Parti - 35 - 22 Saadet - 18 - 2 DEVA - 12 1 2 Yeniden Refah - - - 4 TİP - 3 - - Demokrat Parti - 2 - 1 HÜDAPAR - - - 4 DSP - - - 1 EMEP - 2 - - Demokratik Bölgeler Partisi - - - 2 Bağımsız - 3 - 6

CHP'DEN AÇIKLAMA: 4 VEKİLİMİZ OY KULLANAMADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP olarak 123 milletvekili ile ret oyu kullandıklarını, 4 milletvekilinin 3’ünün hasta, 1’inin ise yurtdışında olduğu için oy kullanamadığını ifade etti.

Bulut, "Kimse endişe etmesin! Bu yasayı iptal etmek için Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Belediyelerimiz zaten bu kanlı yasayı uygulamayacak. Ölümün karşısında yaşamın yanındayız!" açıklamasını yaptı.

Katliam yasasının oylamasında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimizle tam kadro TBMM Genel Kurulu’ndaydık.



Katliam Yasası 224’e karşı 275 oyla kabul edildi. CHP olarak 123 milletvekilimizle ret oyu kullandık. 4 milletvekilimizin 3’ü hasta 1’i ise yurtdışında… pic.twitter.com/Gk5e00Pq37 — Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 30, 2024

DEM PARTİ: KANLI YASAYA HAYIR DEDİK

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise, "Hayvan katliamına izin veren yasaya komisyondan sonra Meclis Genel Kurulu’nda da demokratik muhalefetimizi en yüksek seviyede sürdürdük. Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ve vekillerimizle "kanlı yasaya" hayır dedik!" denildi.