Katliam teklifinin ilk üç maddesi geçti

Haber Merkezi

Sokak hayvanlarının katliamının önünü açan kanun teklifinin görüşmeleri tartışmalı şekilde devam etti. Teklifin ilk 3 maddesi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edilirken görüşmeler 22 Temmuz Pazartesi’ye ertelendi.

Kabul edilen maddelere göre, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor. Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanıyor. Hayvanların ‘ötanazi ile uyutulması’na dair madde ise pazartesi günü görüşülecek

CHP sözcüsü Deniz Yücel, yasanın çıkması durumunda hiçbir CHP belediyesinin sokak hayvanlarına ötenazi yapmayacağını açıklamıştı. Dün gerçekleştirilen toplantıda ise, teklifin maddeleri üzerinde konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, düzenleme yasallaşsa bile CHP'li belediyelerin bu kanuna uymayacağını söyledi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, yasa teklifinin toplanan hayvanların imha edilmesine yol açacağını savunarak, bunun "doğaya, insana ve yaşama saygısızlık" olduğunu, bu nedenle kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Türkiye'deki barınakların kapasitesinin 105 bin olduğunu, sayısı 4 milyona ulaştığı söylenen sahipsiz hayvan sayısının barınaklarda tutulmasının mümkün olmadığını kaydetti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, teklifle kedilerin de sahipsiz hayvanlar kategorisine alındığını belirterek "Siz bu kedilerden ne istiyorsunuz? 4 milyon sahipsiz hayvanı barınaklara alacağınızı ifade ediyorsunuz? Bunu nasıl yapacaksınız?" sorusunu yöneltti.