Katliam yasanızı veto ediyoruz

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ve Meclis’te kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğe hayvan hakları savunucularının tepkileri devam ediyor. Sokak hayvanlarının katledilmesine karşı çıkmak amacıyla dün İstanbul Yenikapı’da büyük bir miting düzenlendi.

Mitinge SOÇED, Haydiko, Morpati gibi hayvan hakları kuruluşları ve binlerce yurttaş katıldı. Türk müziğinin ünlü isimleri Ajda Pekkan, Hande Yener, Seren Serengil ve Sertab Erener de sahne alarak mitinge destek verdi. Mitinge katılan yurttaşlar “Yasayı geri çek”, “Sokakları değil, içinizdeki kötülükleri temizleyin”, “Kısırlaştır, aşılat, yaşat”, “Can dostlarımız için adalet”, “Hayvanları değil kibrini öldür” dövizleri taşıyarak “AKP yasayı al başına çal”, “Hükümet istifa”, “Susma haykır katliama hayır” sloganları attı.

YASA ÇEKİLECEK

Eyleme katılan DEM Parti Milletvekili Perihan Koca “Uzun zamandır parlamento bir noter makamına dönüştürülmüş durumda. AKP ve MHP oylarıyla kanlı yasalar geçiriliyor. Halk bu yasayı veto ediyor” dedi.

Hayvan hakkı savunucuları hayvanların katledilmesinin çözüm olmadığını, çözümün devletin ve yerel yönetimlerin kısırlaştırmak ve aşılamak gibi üzerlerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmekten geçtiğini belirtti. Mitinge katılan Sanatçı Ceylan Ertem de “Öldürmeyi bu kadar kolaylaştıran sistemi reddediyoruz” dedi.

Mitinge katılmak için başka şehirden Yenikapı’ya giden Ezgi Yelgin “Hayvan beslemiyorum ama bu yapılan değişikliği katliam yasası olarak görüyorum. Bu yasayı geçirmiş olabilirler ama iptali için elimizden geleni yapacağız” dedi. Ankara’dan 3 yaşındaki oğlu ile miting alanına giden Kevser Katrancı isimli yurttaş da “Oğlum mücadelemi şimdiden görsün istedim. Umutluyum. Yasadan bu yana 40 hayvan sahiplendirdim” diye konuştu.

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HAYVANLARI ZEHİRLEDİLER

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Fenerbahçe Mahallesi’nde bazı kedi ve köpekler kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce zehirlendi. Mahallede yaşayan bir hayvansever, şimdiye kadar 15 kedi, 1 köpeğin zehirlendiğini tespit ettiklerini söyledi. 11 kedi ve köpek ölürken zehirlenen kedilerden 4’ü veterinerde tedavi altına alındı. Yurttaşlar, araba altlarında, köşelerde ölü ya da can çekişen kediler bulduklarını, veterinere götürdüklerini belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.