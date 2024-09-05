Katliam yasası AYM'de: İptal davasının ilk incelemesi tamamlandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan 'katliam yasasının' bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yaptı.

AYM, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasının bugünkü Genel Kurul gündeminde ilk incelemesini yaptı.

Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM davanın, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasını, bugünkü Genel Kurul gündemine almıştı.

17 MADDEDEN 16'SININ İPTALİ İSTENMİŞTİ

Katliam Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.