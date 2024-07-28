Katliam yasası, Berlin’de protesto edildi

Sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesini öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşülürken protestolar da sürüyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de Brandenburger Tor’da teklife karşı protesto düzenlendi.

EZGİ ALTUNİĞNE

Kamuoyunda katliam yasası olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Teklifi'nin TBMM'de görüşmeleri sürerken, Almanya'nın başkenti Berlin'de Brandenburger Tor’da teklife karşı protesto düzenlendi.

Çok sayıda yaşam savunucusunun katıldığı gösteride yapılan ortak açıklamada milletvekillerine seslenildi ve "Halk olarak bizler, vicdanımızın sesi olduğunuzu görmek istiyoruz ve bu yönde hareket eden milletvekillerine desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarını katletmeye yönelik bir yasa teklifi Türkiye Meclisi Tarım

Komisyonu’nda görüşüldü. Biz bu katliam yasasına HAYIR demek için bugün buradayız.

Halihazırda mevcut olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi, hayvanların

kısırlaştırılıp, aşılanıp, alındıkları yere geri bırakılmalarını söylüyor. Popülasyon kontrolünü sağlamak ve uzun bir vadede sokaklarda sahipsiz hayvan kalmamasını sağlamak amacıyla 2004 yılında çıkarılan bu kanun, bugüne kadar belediyeler tarafından uygulanmamış, Tarım Bakanlığı tarafından da denetlenmemiştir.

Bugüne kadar sorumluluğunu yerine getirmeyen belediyeler ve hükümet yetkilileri ise faturayı

hayvanlara kesmeye çalışmaktadır. Bilime ve vicdana aykırı bir şekilde, hayvanları topluca katletmeyi bize bir çözüm olarak dayatıyorlar. Komisyonda görüşülen son haliyle, sokak köpeklerini toplatıp barınaklara yığmayı ve ne nitelik ne de sayıca yeterli olmayan bu barınaklarda “bulaşıcı hastalık, vahşileşme” gibi dayanaklar yaratarak ya da yalnızca “popülasyonun fazla olduğunu” ileri sürerek bile köpekleri topluca katletmeyi yasalaştırıyorlar.

Bu yasama çalışmasını bizlere ‘Çocukları Koruma’ bahanesi ile dayatıyorlar.

Oysa ki çocuklar mevcut yasalar uygulanmadığından:

İşçi olarak çalışmaya zorlandıkları için iş kazalarında ölüyorlar.

İstismar sonucu yaşamlarına son veriyorlar veya tamiri olmayan yaralar alıyorlar.

Yoksulluktan ve fırsat eşitsizliğinden her geçen gün koşulları kötüleşiyor, yetersiz besleniyorlar.

Kısacası çocukların ölüm sebebi köpekler değil, onları korumayan kanunlardır!

Bugün sahipsiz köpek nüfusunun artmasının nedeni kısırlaştırmanın etkisiz bir yöntem olması değil, kısırlaştırmanın yapılmamış olmasıdır.

Yapılması gerekenler bellidir;

Hayvan ticareti son bulmalı.

Yurttaşlar sokaklardan, bakımevlerinden sahiplenmeye teşvik edilmelidir.

Merkezi planlama ve Tarım Bakanlığının koordinasyonu ile kırsal dahil ülkenin dört bir yanında kısırlaştırma seferberliği başlatılmalı, görevini yerine getirmeyen belediye yetkililerine ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.

Hayvanların mikro çip yöntemi ile kayıt altına alınması sağlanmalı, bakmakla yükümlü olduğu hayvanı terk eden kişilere caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.

Kırsalda yaban hayatla teması olan ve kuduz riski taşıyan köpeklerin şehirlere inmemesi için, mahallemizin kısırlaştırıp, aşılanan sosyal hayvanları barınaklara hapsedilmemeli, alındıkları yere geri bırakılmalıdır.

Belediyeler sokak hayvanları için uygun yerlerde beslenme odakları oluşturmalı, gönüllülerle ve hayvanseverlerle işbirliği içinde çalışmalıdır.

Bakım evi kurmakla yükümlü olan ancak kanunun gereklerini yerine getirmeyen belediyeler sıkı bir denetime tabii tutulmalı ve kısırlaştırma merkezlerinin kurulması sağlanmalıdır.

Şehir merkezlerine, sokak hayvanlarının aşı ve tedavilerinin yapıldığı klinikler ve bakımevleri kurulmalıdır.

Konuyu "insan mı ölmeli yoksa hayvan mı ölmeli?" şeklindeki bir ahlaki ikileme sürüklemek son derece manipülatiftir. Hiçbirinin ölmediği ve zarar görmediği onlarca seçenek vardır.

Parlamentodaki tüm milletvekillerine sesleniyoruz. Bu yasa tasarısının toplumumuzun geleceği için ne kadar önemli olduğunu göz önünde bulundurarak sizlerden yasayı geri çekmenizi ve desteklememenizi talep ediyoruz. Bu konu ile ilgili, konusunda uzmanlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile çalışarak daha barışçıl ve adil çözümler bulunabileceğine inanıyoruz. Halk olarak bizler de, vicdanımızın sesi olduğunuzu görmek istiyoruz ve bu yönde hareket eden milletvekillerine desteğimizi sürdüreceğiz."



