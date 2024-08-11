Katliam yasası, Beşiktaş ve Fatih'te protesto edildi

Sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin yolunu açtığı gerekçesiyle kamuoyunda “katliam yasası” olarak tanımlanan “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından tepkiler sürüyor.

CHP söz konusu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını açıklarken ülkenin birçok noktasında ise protestolar sürüyor.

Bugün İstanbul’da iki farklı noktada Katliam Yasasına Hayır sloganıyla bir araya gelen yaşam savunucuları, yasayı protesto etti. Yaşam savunucuları, Beşiktaş’ta İskele Meydanı’nda, Fatih’te ise Kocamustafapaşa Meydanı’nda bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ'TA İNSAN ZİNCİRİ

Yaşam hakkı savunucuları, kamuoyunda ‘Katliam Yasası’ olarak bilinen sokak hayvanları ile ilgili yasaya tepki olarak Beşiktaş iskele meydanında yaşam zinciri oluşturdu.

Fotoğraf: Salim Kuntoğlu

KOCAMUSTAFAPAŞA'DA PROTESTOYA YOĞUN KATILIM

Kocamustafapaşa Meydanı'nda toplanan çok sayıda yaşam savunucusu “Susma haykır, katliama hayır” dedi. Açıklamada, gönüllü olarak barınaklardaki köpeklerin yoklamasının yapılacağı bildirilen açıklamada, yasa geri çekilinceye kadar mücadele edileceği bildirildi.