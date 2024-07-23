Katliam yasası Ekim’e bırakılacak, ÖMK hafta sonu Genel Kurul’da

AKP’nin TBMM ajandası belli oldu. Sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’na indirilmeden yeni yasama yılına bırakılacağı, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ise Cuma ve Cumartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceği öğrenildi.

Yurttaşın yararına olan tüm tekliflerin reddedildiği TBMM’yi tartışmalı kanunları geçirmek için çalıştıran AKP’nin Meclis ajandası açığa çıktı. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta imzasıyla AKP milletvekillerine gönderilen takvim, sokak hayvanlarına yönelik tartışmalı düzenlemenin yeni yasama yılına bırakılacağını ortaya koydu.

AKP milletvekillerine gönderilen takvime göre, ilk olarak Vergi Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu’na getirilecek. 24 Temmuz Çarşamba günü ise Vergi Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri tamamlanacak. Aynı gün AKP Grup Toplantısı da düzenlenecek.

HAFTA SONU MESAİSİ

25 Temmuz Perşembe günü ise Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu’na indirilecek. Dokuzuncu Yargı Paketi’nin Meclis Genel Kurul görüşmeleri 26 ve 27 Temmuz’da devam edecek. Meclis hafta sonu da çalıştırılacak. Buna göre, 26 ve 27 Temmuz’da Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Meclis 28 Temmuz haftasında da yoğun mesai yapacak. 28 ila 31 Temmuz tarihleri arasında Ticaret, Asker gönderme tezkeresi ara verilmeden görüşülecek.

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YOĞUN TALEP

AKP’li Leyla Şahin Usta imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda çalışma takviminin yanı sıra şu ifadeler de kullanıldı:

“Gelen talep üzerine yoğun çalışarak gündemimizi fazla uzamadan tamamlamayı planlıyoruz. Bu da hepimizin plana göre program yapmamıza bağlıdır. Hassasiyetinizi istirham ederim.”