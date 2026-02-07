Katliam yasası ile ölüm vakalarında artış yaşandı

Haber Merkezi

AKP iktidarının katliam yasasına yönelik tepkiler sürerken ülkede hayvan haklarına yönelik ihlaller de devam ediyor. Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 2025 yılına ilişkin Medya İhlal Raporu ile TBMM Hayvan Hakları İzleme Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. . Rapora göre 2025 yılı boyunca medyaya yansıyan hayvan hakkı ihlallerinde yaşam hakkı ihlali sayısı “en az” 3 milyon 939 bin 77 birey olarak kaydedildi. TBMM’de ise hayvanlara ilişkin verilen 167 soru önergesinin 101’inin yanıtsız bırakıldı.

Raporda, 2024’te Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan ve hayvan hakları savunucuları tarafından “Katliam Yasası”nın ardından, özellikle barınaklarda yaşanan ölüm vakalarının yılın ikinci yarısında belirgin biçimde arttığı vurgulandı. Raporda ihlaller sonucu katledilen hayvanların bir kısmı şöyle sıralandı:

•Dövüştürme: 4 bin 217

• İşkence ve acı verici muamele: En az 3 bin 980

• Cinsel şiddet: En az 16