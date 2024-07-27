Katliam Yasası'nın görüşmeleri 1 Ağustos'a kadar sürecek

AKP Grubu’nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören ’Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, 1 Ağustos’a kadar görüşülecek.

Güncel 27.07.2024 20:55 Giriş: 27.07.2024 20:55

Güncelleme: 27.07.2024 21:00 Kaynak: İHA