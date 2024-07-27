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Katliam Yasası'nın görüşmeleri 1 Ağustos'a kadar sürecek

AKP Grubu’nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören ’Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, 1 Ağustos’a kadar görüşülecek.

Güncel
  • 27.07.2024 20:55
  • Giriş: 27.07.2024 20:55
  • Güncelleme: 27.07.2024 21:00
Kaynak: İHA
Katliam Yasası'nın görüşmeleri 1 Ağustos'a kadar sürecek


AKP Grubu’nun TBMM Başkanlığı’na sunduğu ve kabul edilen önergeyle Genel Kurul’un gündem ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Önergeye göre, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 1 Ağustos tarihine kadar görüşülecek.

Böylelikle sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi; 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ve Tüketicilerin Korunması Yönelik Kanun Teklifi görüşmelerinin önüne çekildi.

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