“Katliam yasası” TBMM Genel Kurulu’nda: CHP’li Emir: Elleriniz kandan kurtulmuyor

Sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesini öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri başladı. Muhalefetin, “Anayasa’ya aykırılık” gerekçesiyle başlayan usul tartışmasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Ahlaken, vicdanen ve hukuken dökülen bir yasa yaptınız. Elleriniz kandan kurtulmuyor” dedi.

Kamuoyunda, “Katliam yasası” olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine geçildi. Görüşmeler öncesindeki usul tartışmasında söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Murat Emir, “Kanundan ötanazi çıkınca, hayvanlar ölümden, elleriniz kandan kurtulmuyor” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanan ve sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesini öngören kanun teklifi öncesinde usul tartışması yaşandı. TBMM’de grubu bulunan muhalefet partileri, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı.

ANAYASA’YA AYKIRILIK

Usul tartışmaları sırasında söz alan CHP’li Murat Emir, “Anayasa’da hayvan hakkı tanımlanmamıştır ama size de ayrıca insanları yaşatmak için sokak hayvanlarını öldürme hakkı tanımamıştır” diye konuştu. Teklifin, “Anayasa’yı her yerinden ihlal ettiğini” kaydeden Emir, “Katliam yasasına asla evet demeyelim” ifadesini kullandı.

Teklifin ilk halinde yer alan ve “Ötanazi uygulamasını” içeren maddenin kaldırılmasının bir algıdan ibaret olduğunun altını çizen Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buna inanmayın arkadaşlar. Belediye başkanlarına, ‘Bu hayvanları toplayın’ diyorsunuz. Bu hayvanlar ne olacak? Fiilen öldürülecek. Kanundan ötanazi çıkınca bu hayvanlar kurtulmuyor, elleriniz kandan kurtulmuyor. Eğer siz gerçekten samimi olsaydınız, burada gerekli önlemleri almak ve gerekli zamanları almak konusunda alt yapı hazırlığı yapardınız. Gelin bunu yapın. Samimiyseniz, ‘Belediyeler öncelikle saldırgan hayvanları toplayacak’ yazın kanuna. Neden yazmıyorsunuz? Çünkü aslında fiilen hayvanların öldürülebileceği bir düzeni yaratıyorsunuz.

HER YERİNDEN DÖKÜLEN KANUN

Avrupa Hayvan Hakları Bildirgesi var ve Türkiye buna taraf. Ahlaken, vicdanen, hukuken dökülen bir kanunu getirdiniz buraya. Bu sorunu, onurumuza ve hayvan hassasiyetimize yakışır şekilde çözelim. Elinizi vicdanınıza koymanızı ve vicdanlı bir karar vermenizi bekliyorum.”

“GÖZDEN KAÇIRMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ”

TİP Milletvekili Erkan Baş da usul tartışmaları sırasında söz aldı. Meclis’in 102 yıllık tarihinde çok nadir durumlarda Temmuz ayının sonunda ve pazar günü çalıştırıldığına dikkati çeken Baş, şunları kaydetti:

“TBMM’ye şu anda halkın girmesi yasak, kapatıldı. Önergelerimizi işleme almıyorsunuz, söz hakkı kullanmamızı engelliyorsunuz. Yakalandınız, korkunuz var. Yaptığınız işe güvenseydiniz, herkesin gözü önünde yapardınız. Siz, kanunun her aşamasını gözden kaçırmaya çalışıyorsunuz. Halkın gerçek sesinin burada yankılanmaması için neler yaptığınızı da bütün Türkiye görüyor.”

AKP’Lİ ÖZKAYA: MİLLETİN TALEBİ BU YÖNDE

Teklifin Anayasa’ya uygun olduğunu savunan ve AKP Grubu adına söz alan Ali Özkaya ise muhalefetin Kanun’a engel olmak için her yolu denediğini söyledi. Özkaya, “Milletin talebi"nin Kanun’un geçmesi yönünde olduğunu iddia ederek, “Sabahlara kadar bu usul tartışmaları bitmeyecek. Ama millet bizden, bu Kanun’u çıkarmamızı istiyor” yorumunu yaptı.

“SİZİN DERDİNİZ KUTUPLAŞTIRMAK”

Muhalefetin Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle yaptığı itirazlar üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, muhalefet partilerinin itirazlarını haksız bulduğunu ve tutumunun iç tüzüğe uygun olduğunu söyledi. Teklifin temel kanun olarak görüşülmesine yönelik itirazlara karşın TBMM Başkanlığı’nın tutumu değişmedi. Kararın ardından TBMM Genel Kurulu’nda, teklifin tamamı üzerinde konuşmak isteyen milletvekillerine söz verildi.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, AKP sıralarına, “Sizin için üzülüyorum ama inanın daha çok da sevgisizliğinize kızıyorum” ifadeleriyle seslendi. Sokak hayvanlarının yaşamını savunanların insan düşmanı gibi yansıtıldığını vurgulayan Özlale, şöyle konuştu:

“Teklifte 71 imza var ama şu an salonda 10 kişi bile yoksunuz. O kadar teklifin arkasında değilsiniz. Gidebilirsiniz. Bizi burada bir sürü insan izliyor, siz gidin. Sizin derdiniz sokak hayvanları değil. Siz bu işi bir kutuplaşma aparatına dönüştürmüş durumdasınız. Biz hayvanları da seviyoruz insanları da. Burada muhalefet milletvekilleri, ‘Çocuklar aç kalmasın’ diye önerge veriyor, reddediyorsunuz. Siz mi seviyorsunuz çocukları? Muhalefet ikisini de sizden fazla seviyor.”