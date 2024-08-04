Katliam yasası yürürlükte: Yaşam savunucuları Kadıköy'den seslendi

Sokak hayvanlarını katledeceği gerekçesiyle eleştirilen kanun teklifinin kabul edilmesine karşı yaşam savunucuları eylem yaptı. Kadıköy'de yapılan eylemde "Öldürmeyi savunan milletvekillerine soruyoruz. Sizler neden bugüne kadar bir kez bile kendi partinizin çıkarmış olduğu kanunun uygulanması için belediyelere uygulatmak için hiçbir girişimde bulunmadınız? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor?" denildi.

Hayvanları Koruma Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ancak yaşam hakkı savunucularının itiraz ve eylemleri devam ediyor. Akşam saatlerinde Kadıköy İskele'de buluşan yaşam hakkı savunucuları bir kez daha hayvan katline izin vermeyeceklerini söyledi, yasanın geri çekilmesi gerektiğini savundu.

"Yasta değil, direnişteyiz" diyen yaşam hakkı savunucuları mecliste Cumhur İttifakı oylarıyla kabul edilen ve yürürlüğe giren kanunu "köpekleri öldürme kanunu" olarak niteledi, "Yasa ya değişecek ya değişecek ya değişecek. Ölüme karşı can dostlarımızı yalnız bırakmayacağız. Ölüme ve öldürmeye karşı sokaklardayız. Yanlarındayız. Fırsattan istifade bu zavallı hayvanları toplayıp meçhule göndermelerine izin vermeyeceğiz. Yarından itibaren belediye barınaklarına hep birlikte gözaltı yapacağız. Hayvanların katline izin vermeyeceğiz" dedi.

"GÜCÜNÜZ HAYVANLARA MI YETİYOR?"

Yaşam hakkı savunucuları sık sık "Çek çek yasayı çek" sloganı attı ve Kadıköy İskele'den şu mesajları verdi:

"Toplamaya izi vermeyeceğiz. Bu kanunun zaten uygulanması için dört yıllık bir süre var. Çünkü belediyelere 2028'e kadar bakım evi kurmaları ve mevcut bakım evlerinin koşullarını düzenlemeleri için süre verildi. Şu anda, biz sadece hayvanlarımızı korumaya odaklanalım. Çünkü bu kanlı yasa; ya değişecek ya değişecek.

Öldürmeyi savunan milletvekillerine soruyoruz. Sizler neden bugüne kadar bir kez bile kendi partinizin çıkarmış olduğu kanunun uygulanması için belediyelere uygulatmak için hiçbir girişimde bulunmadınız? Beş yıldır, on yıldır, on beş yıldır AK Partili, öldürmeyi savunan milletvekilleri neredeydiniz? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor?"