Katliam yasasına ‘hayır oyu’ ver

AKP’nin sokak hayvanlarının toplatılması ve katledilmesinin yolunu açan yasa teklifi yarın Meclis’te görüşülecek. Sosyal medyada dün “Katliama oyum hayır” etiketiyle kampanya başlatılırken “Yasayı geri çekin” çağrısı yapıldı.

Tuğçe ÇELİK

AKP tarafından Meclis’e sunulan “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin yarın saat 14.00’te TBMM’nde görüşülmesi bekleniyor. Hayvan hakları savunucuları, yasa teklifinin geri çekilmesi gerektiğini bir kez daha vurgularken "Bahane olarak sundukları başıboş sokak hayvanı sorununun çözümü yıllardır kulak asmadıkları, söylediğimiz gibi kısırlaştırmak, aşılatmak, yerinde yaşatmaktır" dedi.

5199 Sayılı Kanun’daki 17 maddelik değişikliği öngören AKP’nin yasa teklifinde kedi, köpek gibi tüm sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplanıp ‘ötanazi’ adı altında yok edilmesi planlanıyor. Kamuoyunda ‘katliam yasası’ olarak adlandırılan teklifi gazetemize değerlendiren uzmanlar, hayvanları kısırlaştırmanın en etkili yöntem olduğuna dikkat çekti.

EKOSİSTEM ZARAR GÖRÜR

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, sahipsiz hayvanlar için hazırlanan taslak metnin özensizliğine dikkat çekerek “‘Kuduz şüphesi’, ‘saldırgan hayvan’ gibi geniş anlam taşıyan ifadelerin bilim ve kanun yapma tekniğine aykırı olduğu, bu haliyle kanunlaşırsa sorunun çözümüne katkı sağlamayacağı gibi ekosistemin zarar göreceği düşüncesindeyiz” dedi.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın ise ülkede sokak hayvanlarına yetecek barınak kapasitesinin olmadığını belirterek “Bu yasa teklifiyle hayvanlar barınaklara alınacak ve sahiplendirilmeyenler uyutulacak. Sahiplenilmeyen hayvanlar uyutulacaksa sağlıklı bir hayvanın öldürülmesi cinayettir” dedi. Baydın şöyle konuştu: “Bilimin gösterdiği tek yol kısırlaştırmadır. Çok agresif hayvanlar rehabilite edilebilir. Biz hayvanları öldürmek için eğitim almıyoruz. Sahiplenmeyi özendirmek çok önemli. Şu an konuşulan problem sokak hayvanları ama bu mesleği icra edenler konunun dışında bırakılıyor. Biz bu konuda sorumluluk almaya hazırız. Sokaktaki, kırsaldaki tüm sokak hayvanlarını toplarsanız ekolojik dengede bunların yerini farklı hayvanlar alacak ve zoonoz hastalığının (hayvanlardan insanlara geçen hastalık) çıkma tehlikesi oluşacak.’’

YERELLE İŞBİRLİĞİ OLMALI

Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kanat da özetle şunları söyledi: “Tarım Bakanlığı ‘4 milyon sokak hayvanı var’ diyor. Bunları yerel yönetimler ve serbest kliniklerle 1 yılda kısırlaştırabilirler. Kuduzu bahane ediyorlar ama verilere göre kuduz vakalarında ciddi bir azalma var. Hiçbir insanın hayvanlardan zarar görmesini istemiyoruz. Ancak yerel belediyeler üzerine düşeni yapmadı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu güzel bir yasaydı ama uygulamadılar, uygulatmadılar. Tarım Bakanlığı, Türkiye’de eş zamanlı kısırlaştırma operasyonu başlatmalı, yerel yönetimlerle işbirliği halinde olmalıdır.’

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Üyesi Avukat Simay Fatma Baştürk de şunları kaydetti: “Tek çözüm kısırlaştırmadır. Eğer sokaktaki hayvan popülasyonunu kontrol etmek istiyorsak ilk atacağımız adım hayvan satışını durdurmak olmalı. Hayvan satışının durdurulmasının yanında bireysel hayvan sahiplerinin de hayvanlarını doğurtmasının yönetmeliğe bağlanması ve ciddi para cezalarına tabi tutulması gerekiyor. AKP’nin referans gösterdiği kaynaklar itlaf ihtimalini kesinlikle önermemektedir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) kaynakları itlaf ihtimalini kesinlikle önermemektedir."

VEKİLLER ÇAĞRI YAPTI

Hayvan hakları savunucularının ülke genelindeki eylemleri sürerken, sosyal medyadan "Katliamaoyumhayır" etiketiyle kampanya başlatıldı. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun muhalefet partisi üyeleri, AKP’nin milletvekillerinin imzasıyla komisyona getirilecek teklife karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

CHP’li Ayhan Barut "Can dostlarımıza ölüm dayatan yasa teklifine karşı sonuna dek direneceğim’’ derken, DEM Parti Milletvekili Nejla Demir de yasa teklifinin, “İnsanlık utancı” olduğunu vurguladı. “Bu utanca imza atmayın” diyen Demir, “20 yıldır aşı, tedavi kısırlaştırma yapmayan, kaynak yaratmayan sanki siz değilmişsiniz gibi, zulmünüz karşısında kendini savunamayan canları hedef gösteremezsiniz” ifadelerini kullandı.