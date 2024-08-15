Katliam yasasına karşı Haliç’te pankartlı protesto

Kamuoyunda 'katliam yasası' olarak bilinen sokak hayvanlarına ilişkin yasa, İstanbul'daki Haliç Metro durağındaki köprüye “Yasayı geri çek. Hükümet istifa” yazılı bir pankart asılarak protesto edildi.

AKP'nin hazırladığı ve TBMM'de kabul edilen sokak hayvanlarına ilişkin yasaya karşı siyasetçilerin, yaşam savunucularının, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisi sürüyor.

Yasaya karşı son tepki ise İstanbul'dan geldi. Hayvanseverler tarafından bugün Haliç Metro durağından denize doğru uzun bir pankart asıldı.

Pankartın üzerinde "Niğde’den Altındağ’a bu ülkede hayvan katliamı var. Yasayı geri çek. Hükümet istifa" yazısı yer aldı.