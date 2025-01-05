Katliam yasasına karşı yaşam zinciri: “Sokak hayvanlarını yaşatacağız”

Yaşam hakkı savunucuları, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelerek hayvan katliamlarına karşı ses yükseltti. El ele tutuşarak yaşam zinciri oluşturan onlarca kişi, Anayasa Mahkemesi’ni, kamuoyunda “katliam yasası” olarak adlandırılan düzenlemeyi iptal etmeye çağırdı.

Yapılan açıklamayı yaşam hakkı savunucuları adına Melodi Zengin okudu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 20 yıldır gerektiği şekilde uygulanmadığını ve bu ihmalkârlığın sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasına neden olduğunu ifade eden Zengin, belediyelerin kısırlaştırma için ayrılan bütçeleri amacına uygun kullanmadığı belirtti.

“Yirmi yıldır 5199 sayılı Kanun'u uygulamayan, kısırlaştırma için ayrılan bütçeyi kendi çıkarları için kullanan belediyeler, şimdi 'Yasayı uygulamak zorundayız' diyerek sokaklarda tarihsel bir suça imza atmaya başladı” diyen Zengin, şu ifadeleri kullandı: “Köpekleri toplayan belediyelere soruyoruz, yirmi yıldır neredeydiniz? Kanunu uygulamayarak popülasyonun bu kadar artmasının en büyük sorumlusu olduğunuzun farkında mısınız?”

Son dönemde yaşananlara rağmen yasanın arkasına sığınıldığını ve eylemlerin haklı gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Zengin, “Yalanlarınıza inanacağımızı mı zannediyorsunuz? İnanmayacağız, toplatmayacağız, affettirmeyeceğiz. Hep birlikte sokaklarımızı ve sokak hayvanlarını yaşatacağız. Toplayamazsınız, öldüremezsiniz” diye konuştu.